Футбольный марафон в АПЛ завершился небывалым количеством травм у футболистов

Насыщенный период в новогодние праздники лишил команды английской Премьер-лиги ряда ведущих игроков. За 13 дней "фестивального периода" клубы АПЛ столкнулись с 74 травмами.

Как сообщает BBC, сильнее других пострадали "Ньюкасл" (9 урона), "Борнмут" (6), "Тоттенхэм", "Кристал Пэлас" и "Челси" (по 5).

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Наиболее тяжелые травмы получили Калум Чамберс ("Арсенал"), Уэсли Мораес и Том Хитон ("Астон Вилла") – у них разрыв крестообразных связок.

Сейчас в чемпионате Англии перерыв, который продлится до 10-го января. Впрочем, некоторые клубы АПЛ играют кубковые матчи.

В частности, "Манчестер Сити" Александра Зинченко 4-го января одолел клуб "Порт Вейлу". Украинец отличился голом.

На данный момент в АПЛ-2019/20 сыгран 21 тур. Лидирует "Ливерпуль" – на счету команды Юргена Клоппа 58 очков.

Ближайший преследователь – "Лестер", который отстает от "Ливерпуля" на 13 баллов.