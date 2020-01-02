Футбольный матч в мексиканской тюрьме перерос в массовую драку: 16 погибших, среди раненых дети

В канун Нового 2020 года в мексиканской тюрьме Сьенгилье, что в городе Сакатекас, решили устроить футбольный матч. Закончился он массовыми драками, в результате которых погибло 16 человек. Подавить бунт удалось лишь за 2,5 часа силами спецназовцев.

По данным издания Sopitas, футбольный матч состоялся между командами, одна из которых представляла картель Гольфо, другая – бандитская группировка Лос Сетас. ИНо самим футболом заключенные решили не ограничиться. Во время массового столкновения были использованы холодное и огнестрельное оружие.

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Как итог – 16 человек погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения. Все погибшие – заключенные, а среди пострадавших есть дети. Ведь на футбольный матч пустили родственников и друзей заключенных.

Драка длилась более двух с половиной часов, пока полиции не удалось навести порядок.