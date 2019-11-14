Гайтана исполнит гимн Украины на матче нашей сборной против Эстонии в Запорожье

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Гайтана
Гайтана / caribbean.com.ua

Каждый раз Украинская ассоциация футбола пытается приятно удивить болельщиков и нашу сборную в момент предматчевого исполнения Гимна Украины.

На матче в Харькове с Литвой гимн Украины исполнил Михаил Фома (DZIDZIO).

Напомним: Как Дзидзьо исполнил гимн Украины перед матчем сборной в Харькове: видео

В игре с Португалией гимн исполнял Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Григория Веревки в составе 125 человек.

На товарищеском матче Украина – Эстония в Запорожье на "Славутич-Арена" эту почетную миссию поручили украинской певице Гайтане.

"Это артистка, которую любят по всей Украине, которая защищала честь нашей страны на Евровидении и которая присоединилась к инициативе УЕФА #NoToRacism. Ведь эта проблема сейчас остро стоит как в мировом, так и в отечественном футболе", – объяснил такое решение президент УАФ Андрей Павелко.

Напомним, матч Украина – Эстония состоится в четверг, 14 ноября. Начало встречи в 19:00. Текстовая онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Читайте также: Сможет ли Украина продолжить сухую серию с Эстонией: анонс товарищеского матча в Запорожье

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Теги: Спорт Футбол LifeStyle Новости Спорта Музыка Сборная Украины по футболу Украина – Естония Гайтана
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