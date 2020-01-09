Чемпионат Европы по гандболу 2020 – что это за вид спорта и каковы правила
С 9 по 26 января 2020 года в трех странах Европы (Австрии, Норвегии, Швеции) состоится 14-й чемпионат Европы по гандболу среди мужчин. Впервые в турнире примут участие 24 европейские сборные. Спорт24 рассказывает об основных правилах гандбола и чемпионат Европы.
Правила гандбола
- игра проходит в закрытом помещении на прямоугольной площадке размером 40×20 м;
- внутренние размеры ворот: ширина 3 метра, высота 2 метра;
- команда состоит из 14 человек, из которых одновременно на площадке могут находиться не более 7, остальные являются запасными.
- вратарь может в любое время стать полевым игроком. Аналогично и полевой игрок может в любое время стать вратарем;
- существуют такие позиции (амплуа) игроков в гандболе: вратарь, крайние, центральный или разыгрывающий, полусредние, линейный;
- матч обслуживается двумя равноправными судьями и состоит из двух таймов по 30 минут и 15 минутным перерывом. Отсчет времени не прерывается при кратковременных остановках игры;
- игроки могут бросать, ловить, толкать и останавливать мяч, используя руки, голову, корпус, бедра и колени;
- игрок может удерживать мяч не более 3 секунд, а также делать с ним не более 3 шагов, после чего должен передать мяч другому игроку, бросить его по воротам или ударить его об пол;
- находиться в пределах площади ворот может только вратарь соответствующей команды. Однако пересекать границу площади ворот в прыжке разрешено;
- разрешается отбирать мяч у соперника открытой ладонью, контролировать перемещение соперника согнутыми руками при контакте с ним, блокировать соперника корпусом;
- не допускается разыгрывать мяч пассивно, без видимых попыток атаковать;
матч выигрывает команда, которая забросила больше мячей, чем противник. Ничьи допускаются, но в случае необходимости выявить победителя игры может быть назначено дополнительное время и/или серия 7-метровых бросков (в зависимости от регламента соревнования)
- правила предусматривают 3 вида персональных наказаний: предупреждение, удаление на 2 минуты и дисквалификация (удаление до конца игры).
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Видео официальной песни Евро-2020
Формат Евро-2020
В финальном раунде чемпионата Европы будет участвовать 24 европейские сборные в шести группах.
В следующий раунд выходят 12 команд – по две команды из каждой группы. В дальнейшем они будут разделены на два секстета и сыграют по круговой системе.
Две лучшие сборные из двух групп выйдут в полуфинал.
Чемпионат Европы принимают три страны Австрия, Норвегия и Швеция. Поединки пройдут в шести городах:
- Стокгольм (Tele2 Арена);
- Мальме (Малмье-Арена)
- Гетеборг (Скандинавиум)
- Вена (Винер Штадтгалле)
- Грац (Грац Штадтхалле)
- Тронхейм (Тронхейм Арена).
Участники Евро-2020
Группа A
Беларусь
Хорватия
Черногория
Сербия
Группа B
Австрия
Чехия
Северная Македония
Украина
Группа C
Германия
Испания
Латвия
Нидерланды
Группа D
Босния и Герцеговина
Франция
Норвегия
Португалия
Группа E
Дания
Венгрия
Исландия
Россия
Группа F
Польша
Словения
Швейцария
Швеция
К слову: Сборная Украины по гандболу без шансов проиграла в товарищеском матче накануне Евро-2020
Сборная Украмны / фото: handball.net.ua
Состав сборной Украины
Семь игроков сборной Украины выступают за рубежом, еще 11 гандболистов защищают цвета украинских клубов "Мотор" и ZTR.
Вратари:
1. Антон Терехов – "Погонь-Щецин" (Польша)
12. Антон Деревянкин – ZTR
55. Геннадий Комок – "Мотор"
Полевые игроки:
4. Евгений Буйненко – Orosházi FKSE (Венгрия)
5. Андрей Акименко – ZTR
10. Александр Шевелев – "Еврофарм Работник" (Македония)
11. Захар Денисов – "Мотор"
13. Владислав Залевский – ZTR
14. Дмитрий Дорощук – "Мотор"
15. Александр Тиль – ZTR
17. Дмитрий Горига – "Погонь-Щецин" (Польша)
20. Артем Козакевич – "Мотор"
21. Евгений Жук – "Перпо киевскому времениие медведи" (Россия)
22. Роман Чичикало – "Заглембе Любин" (Польша)
25. Павел Гурковский – "Мотор"
26. Станислав Жуков – "Мотор"
32. Владислав Остроушко – "Еврофарм Работник" (Македония)
77. Дмитрий Ильченко – ZTR
Главный тренер – Сергей Бебешко
Тренер – Николай Степанец
Матчи группового этапа Евро-2020 (Вена)
10.01. Украина – Македония (21:30 по киевскому времени)
12.01. Украина – Австрия (19:15 по киевскому времени)
14.01. Украина – Чехия (21:30 по киевскому времени)
Достижения Украины
Первый матч мужская сборная Украины по гандболу провела 7 апреля 1993 года. "Сине-желтые" проиграли Румынии со счетом 25:16.
Самую крупную победу в своей истории украинцы одержали 23 мая 1999 года, разгромив Нидерланды 33:13.
Самое крупное поражение случилось 18 ноября 1993 года Украина проиграла Дании – 14:30. С такой же разницей мячей в 2007 году Украину победила Словакия – 43:19.
Сборная Украины по гандболу никогда не выступала на Олимпийских играх. В 2001 году на чемпионате мира украинцы заняли седьмое место, что является лучшим результатом в истории команды.
На чемпионате Европы в 2012 году "сине-желтые" заняли 11-ое место.
Действующие чемпионы Европы испанцы/ фото: aipsmedia.com
Фавориты и шансы Украины
К числу грандов европейского гандлболу можно отнести сборные Испании, Германии, Франции, Швеции, Дании, Сербии, Польши и Хорватии.
Действующим чемпионом Европы является Испания. Больше титулов чемпиона Европы получила Швеция – 4. Дважды континентальное первенство выигрывали Германия, Франция и Дания. Однажды побеждала Испания и Россия.
Украинская сборная не входит в фаворитов Евро-2020. Первый матч украинцы сыграют против Северной Македонии и считаются аутсайдером.
Однако, команда Сергея Бебешко должна попасть в число 12 команд, которые сыграют в следующем раунде.
Где смотреть гандбол
В Украине Телеканалы "UA: Первый" и SPORT 1 покажут матчи мужской сборной Украины на чемпионате Европы по гандболу.
Кроме матчей национальной команды, SPORT 1 покажет все игры турнира.
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