Представитель Украины встретился с российским коллегой после заявления о совместном Евро-2026
Генеральный секретарь Федерации гандбола Украины Александр Гладун провел встречу с белорусской и российской стороной. Встреча состоялась из-за заявления главы Федерации гандбола России Сергея Шишкарева о совместной с Украиной заявке на право провести женское Евро-2026.
25 января на внеочередном конгрессе Европейской федерации гандбола Шишкарев заявил, что Россия и Украина обсуждали возможность совместной подачи заявки.
Читайте также: Предложение из России может быть единственным, – капитан сборной Украины по гандболу
На следующий день Министерство культуры, молодежи и спорта Украины опровергло информацию. В украинском ведомстве отметили, что проводить совместные мероприятия со страной-агрессором – неприемлемо.
Александр Гладун в комментарии Tribuna.com заявил, что провел встречу с Шишкаревым, главой белорусской федерации и президентом Европейской федерации гандбола (EHF).
Встреча состоялась на Конгрессе Европейской Федерации в Стокгольме (Швеция).
Я, Шишкарев, а также президент Федерации гандбола Беларуси и президент EHF обсудили, почему Сергей Шишкарев сделал такие заявления, не имея на то оснований,
– заявил Гладун.
По его словам, на данный момент Украина не может организовывать и проводить соревнования в таком формате.
- Следующий женский чемпионат Европы состоится в 2020 году. Хозяевами турнира будут Дания и Норвегия.
- В 2022 году турнир примут три страны – Словения, Черногория и Северная Македония.
- Пока ни одна страна не заявляла о намерении принять женский чемпионат Европы 2026 года.
- На данный момент продолжается квалификация чемпионата Европы 2020 года.
- После двух туров в группе "7" Украина занимает третью строчку с двумя поражениями в пассиве.
- В марте и мае "сине-желтые" проведут 4 матча – дважды с Фарерскими островами, а также с Румынией и Польшей.