Представитель Украины встретился с российским коллегой после заявления о совместном Евро-2026

Генеральный секретарь Федерации гандбола Украины Александр Гладун провел встречу с белорусской и российской стороной. Встреча состоялась из-за заявления главы Федерации гандбола России Сергея Шишкарева о совместной с Украиной заявке на право провести женское Евро-2026.

25 января на внеочередном конгрессе Европейской федерации гандбола Шишкарев заявил, что Россия и Украина обсуждали возможность совместной подачи заявки.

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На следующий день Министерство культуры, молодежи и спорта Украины опровергло информацию. В украинском ведомстве отметили, что проводить совместные мероприятия со страной-агрессором – неприемлемо.

Александр Гладун в комментарии Tribuna.com заявил, что провел встречу с Шишкаревым, главой белорусской федерации и президентом Европейской федерации гандбола (EHF).

Встреча состоялась на Конгрессе Европейской Федерации в Стокгольме (Швеция).

Я, Шишкарев, а также президент Федерации гандбола Беларуси и президент EHF обсудили, почему Сергей Шишкарев сделал такие заявления, не имея на то оснований,

– заявил Гладун.

По его словам, на данный момент Украина не может организовывать и проводить соревнования в таком формате.