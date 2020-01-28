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Представитель Украины встретился с российским коллегой после заявления о совместном Евро-2026

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Сборная Украины / ФГУ

Генеральный секретарь Федерации гандбола Украины Александр Гладун провел встречу с белорусской и российской стороной. Встреча состоялась из-за заявления главы Федерации гандбола России Сергея Шишкарева о совместной с Украиной заявке на право провести женское Евро-2026.

25 января на внеочередном конгрессе Европейской федерации гандбола Шишкарев заявил, что Россия и Украина обсуждали возможность совместной подачи заявки.

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На следующий день Министерство культуры, молодежи и спорта Украины опровергло информацию. В украинском ведомстве отметили, что проводить совместные мероприятия со страной-агрессором – неприемлемо.

Александр Гладун в комментарии Tribuna.com заявил, что провел встречу с Шишкаревым, главой белорусской федерации и президентом Европейской федерации гандбола (EHF).

Встреча состоялась на Конгрессе Европейской Федерации в Стокгольме (Швеция).

Я, Шишкарев, а также президент Федерации гандбола Беларуси и президент EHF обсудили, почему Сергей Шишкарев сделал такие заявления, не имея на то оснований,
– заявил Гладун.

По его словам, на данный момент Украина не может организовывать и проводить соревнования в таком формате.

  • Следующий женский чемпионат Европы состоится в 2020 году. Хозяевами турнира будут Дания и Норвегия.
  • В 2022 году турнир примут три страны – Словения, Черногория и Северная Македония.
  • Пока ни одна страна не заявляла о намерении принять женский чемпионат Европы 2026 года.
  • На данный момент продолжается квалификация чемпионата Европы 2020 года.
  • После двух туров в группе "7" Украина занимает третью строчку с двумя поражениями в пассиве.
  • В марте и мае "сине-желтые" проведут 4 матча – дважды с Фарерскими островами, а также с Румынией и Польшей.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Гандбол
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