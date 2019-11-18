Гандболистка сборной Украины получила предложение руки и сердца сразу после матча: милые фото

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Предложение пожениться сразу после матча / Фото Евгения Кравса

В субботу, 16 ноября, львовская "Галичанка" принимала дома "Сборную Киева "Спартак". Для гандболистки команды хозяина этот матч запомнился не только победой.

23-летняя Наталья Савчин получила от любимого предложение руки и сердца сразу после очередного матча чемпионата Украины, в котором ее команда победила на собственной площадке со счетом 33:13.

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Наталья Савчин получила предложение руки и сердца после матча / Фото Евгения Кравса

Наталья Савчин родилась в Городенке Ивано-Франковской области, в семье бывших гандболистов. Собственно, учитывая это, будущее девочки было определено. Получив первые университеты дома, она перебралась во Львовское училище физической культуры, а оттуда – в "Галичанку". Сейчас Наталья является капитаном львовянок, с которыми выигрывала титул чемпионок Украины. Кроме того, Савчин является игроком национальной сборной.

Что касается самой игры, то борьбы не получилось. Подопечные главного тренера Татьяны Штефан особых трудностей в матчах против аутсайдера украинской женской Суперлиги не имели.

Первый тайм закончился со счетом 17:8, а во втором был установлен окончательный счет матча 33:13. Лучшие бомбардиры львовянок Диана Дмитришин (9 голов) и Марьяна Маркевич (5 голов) вдвоем забили больше мячей, чем вся команда соперниц.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Гандбол
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