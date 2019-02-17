Гандболисты "Мотора" драматично проиграли венграм в Лиге чемпионов

5 Читати новину українською
Мотор
Мотор / handball.motorsich.com

Запорожский гандбольный клуб "Мотор" в рамках 12 тура Лиги чемпионов не смог победить венгерскую команду "Сегед". Украинцы уступили 30:29.

В первом тайме украинцам удалось навязать борьбу одному из лидеров группы. Запорожцы даже выиграли первую половину игры со счетом 12:15.

Читайте также: Украинский "Мотор" в драматичном поединке обыграл одну из лучших команд Европы по гандболу

Во втором тайме венгры сравняли счет. После этого команды по очереди выходили вперед. В конце встречи более успешными были хозяева, сумевшие вырвать победу.

За два тура до конца группового турнира "Сегед" вместе с французским ПСЖ уже гарантировали себе участие в плей-офф.

На четыре путевки еще претендуют 6 других команд группы: "Мотор", "Фленсбург", "Целе", "Загреб" и "Скьерн". Украинский клуб сейчас располагается на 6 позиции, которая позволяет пройти в плей-офф.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Как будет происходить индексация пенсий: объяснения от Ревы
сегодня
422
Теги: Гандбол Спорт
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинские каратистки завоевали награды на престижных соревнованиях
сегодня 16:09 Украинские каратистки завоевали награды на престижных соревнованиях
14
Украинский боксер блестяще нокаутировал опытного американца: видео
сегодня 12:18 Украинский боксер блестяще нокаутировал опытного американца: видео
448
Украинский биатлон имеет одно из крупнейших государственных финансирований в Европе: цифры
16 февраля 19:45 Украинский биатлон имеет одно из крупнейших государственных финансирований в Европе: цифры
105
Мать звездного игрока НБА забила сумасшедший бросок с центра площадки: видео
16 февраля 16:49 Мать звездного игрока НБА забила сумасшедший бросок с центра площадки: видео
211
Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали первых соперниц на турнире в Дубае
16 февраля 13:45 Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали первых соперниц на турнире в Дубае
96
Фанаты "Динамо" Загреб вывесили украинский флаг во время матча Лиги Европы: фотофакт
15 февраля 19:36 Фанаты "Динамо" Загреб вывесили украинский флаг во время матча Лиги Европы: фотофакт
264
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук