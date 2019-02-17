Гандболисты "Мотора" драматично проиграли венграм в Лиге чемпионов

Запорожский гандбольный клуб "Мотор" в рамках 12 тура Лиги чемпионов не смог победить венгерскую команду "Сегед". Украинцы уступили 30:29.

В первом тайме украинцам удалось навязать борьбу одному из лидеров группы. Запорожцы даже выиграли первую половину игры со счетом 12:15.

Читайте также: Украинский "Мотор" в драматичном поединке обыграл одну из лучших команд Европы по гандболу

Во втором тайме венгры сравняли счет. После этого команды по очереди выходили вперед. В конце встречи более успешными были хозяева, сумевшие вырвать победу.

За два тура до конца группового турнира "Сегед" вместе с французским ПСЖ уже гарантировали себе участие в плей-офф.

На четыре путевки еще претендуют 6 других команд группы: "Мотор", "Фленсбург", "Целе", "Загреб" и "Скьерн". Украинский клуб сейчас располагается на 6 позиции, которая позволяет пройти в плей-офф.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram