Гарет Бэйл "потролил" мадридский "Реал" после победы в отборе на Евро-2020: фото и видео

У футболиста Гарета Бэйла есть определенные проблемы в мадридском "Реале". Игрок конфликтует с главным тренером, мало играет и почти ни с кем не общается.

В этом сезоне Бэйл сыграл лишь в семи матчах за "Реал". Он не попадает в состав или заявку на игру. При этом матчи сборной валлиец не пропускает, сыграв в восьми матчах квалификации Евро-2020 и забив два гола. Он отдал результативный пас в последнем матче за сборную, где Уэльс победил Венгрию и гарантировал себе попадание на Евро-2020.

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Уже после матча против Венгрии Гарет Бэйл позировал с флагом, на котором была надпись "Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке". Эти слова можно трактовать как ответ футболиста на критику за то, что он больше времени уделяет гольфу, чем мадридскому "Реалу", за который выступает.

Видео празднования с флагом с надписью "Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке"