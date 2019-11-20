Гарет Бэйл "потролил" мадридский "Реал" после победы в отборе на Евро-2020: фото и видео

23 Читати новину українською
Сборная Уэльса с Гаретом Бэйлом и флагом / elcomercio.pe

У футболиста Гарета Бэйла есть определенные проблемы в мадридском "Реале". Игрок конфликтует с главным тренером, мало играет и почти ни с кем не общается.

В этом сезоне Бэйл сыграл лишь в семи матчах за "Реал". Он не попадает в состав или заявку на игру. При этом матчи сборной валлиец не пропускает, сыграв в восьми матчах квалификации Евро-2020 и забив два гола. Он отдал результативный пас в последнем матче за сборную, где Уэльс победил Венгрию и гарантировал себе попадание на Евро-2020.

К слову: Евро-2020: определились 20 из 24 сборных, которые выступят на Чемпионате Европы

Уже после матча против Венгрии Гарет Бэйл позировал с флагом, на котором была надпись "Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке". Эти слова можно трактовать как ответ футболиста на критику за то, что он больше времени уделяет гольфу, чем мадридскому "Реалу", за который выступает.

Видео празднования с флагом с надписью "Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке"

 

Украину накроет густой туман: синоптики назвали области
сегодня
2023
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Евро-2020 Реал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Жозе Моуриньо возглавил "Тоттенхэм"
сегодня 09:00 Жозе Моуриньо возглавил "Тоттенхэм"
Юрій Семенюк 93
Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, что может сражаться с Усиком
18 ноября 13:17 Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, что может сражаться с Усиком
Андрій Тудовші 652
Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
19 ноября 23:55 Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
Ігор Саджениця 117
Бразильского вратаря окружили соперники и жестко избили: видео
сегодня 01:20 Бразильского вратаря окружили соперники и жестко избили: видео
Юрій Семенюк 246
От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон
18 ноября 11:35 От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон
Наталя Сколоздра 88
Новости
Больше новостей
Залиште відгук