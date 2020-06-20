Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш не хочет возвращаться в киевский клуб. Футболист заинтересован остаться в чемпионате Турции, где выступает за ФК "Ризерспор".

О желании Гармаша остаться в "Ризеспоре" рассказал его партенер по команде Николай Морозюк. Об этом информирует Sport.ua.

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Гармаш и Борячук не хотят покидать Турцию

По словам Морозюка, Денис Гармаш и Андрей Борячук (арендованный у "Шахтера") хотят остаться в турецком клубе.

Оба футболиста выступают за "Ризеспор" на правах аренды.

Они довольны. Им нравится в этой команде, хотят остаться. Андрей мало играет, Денис – больше, он у нас топ-игрок,

– сказал Морозюк.

30-летний Гармаш успел провести за "Ризеспор" 9 матчей, на его счету 2 гола.

Сообщалось, что по завершении сезона Денис вернется в "Динамо". Турецкий клуб вроде бы не будет продлевать аренду Гармаша.

Статистика Гармаша в "Динамо"