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Гармаш – как вирус, Суркис не нашел от него вакцины: Морозюк об отношениях с одноклубником

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Николай Морозюк / instagram.com/crizesporas

Защитник турецкого "Ризеспора" и один из лидеров команды Николай Морозюк рассказал об отношениях с украинскими футболистами в турецком клубе и о провальных результатах в сезоне.

Об этом Николай Морозюк рассказал в интервью Команде №1. Футболист в шутливом стиле прокомментировал своих украинских одноклубников.

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Морозюк отметил, что все украинцы живут в одном доме. Футболист заходит в гости к Денису Гармашу, чтобы посмотреть украинские новости.

Все время говорит мне: "Посмотри". Я больше, чем полчаса, рядом с ним находиться не могу, выделяю на общение 30 минут, затем бегу. Гармаш – как вирус и Игорь Михайлович от него не нашел вакцину. Ну а если серьезно, конечно, хорошо, что они рядом, поддерживаем друг друга,
– заявил Морозюк.

Николай откровенно рассказал, что этот сезон стал провальным для их команды и пошутил: "Гармаш приехал, потянул нас на дно. Сейчас у команды сменился тренер, у него хорошая квалификация, с ним мы можем улучшить результаты".

По словам Николая, тренер за пять дней своей работы в клубе сделал немало работы, но карантин остановил весь процесс. До этого клуб потерял много очков и в итоге клуб оказался в зоне вылета. В чемпионате большая плотность результатов, поэтому можно быстро изменить ситуацию в турнирной таблице.

Морозюк выступает за клуб уже более года и является одним из лидеров команды. Зимой к нему присоединились еще два украинца – Денис Гармаш из киевского "Динамо" и Андрей Борячук из "Шахтера".

Чемпионат Турции одним из последних был приостановлен на фоне пандемии коронавируса. "Ризеспор" находится в зоне вылета на 16-м месте.

  • Денис Гармаш находился в структуре киевского "Динамо" с 2007 года, а в высшей лиге чемпионата Украины дебютировал 31 августа 2009 года.
  • За команду полузащитник сыграл 284 матча во всех официальных турнирах (184 – в чемпионате Украины, 68 – в еврокубках, 26 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке).
  • В текущем сезоне Гармаш провел 20 матчей в составе киевлян, на его счету один гол и две результативные передачи.

Борячук за первую команду "Шахтера" дебютировал в 2015 году, в матче Кубка Украины против "Тернополя" и в первом же матче отметившись голом. В 2016 году провел первый матч в Лиге Европы против "Шальке 04".

В составе донецкого клуба стал чемпионом Украины в сезоне 2016/17. Также Андрей Борячук является обладателем кубка Украины этого же года.

С 2017/19 года выступал в "Мариуполе", сыграл 43 матча и отметился 12 голами.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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