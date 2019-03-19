Гармашу и не снилось: баскетболист НБА попал в корзину с 20 метров: видео

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Стефен Карри
Стефен Карри / twitter.com/Ao14_14

Футболист киевского "Динамо" Денис Гармаш в течение матча с "Арсенал-Киев" упустил несколько прекрасных возможностей забить гол с близкого расстояния. А вот звездный баскетболист Стефен Карри точно знает, что такое точность.

Игрок "Голден Стэйт" исполнил безумный баззер-битер перед самой сиреной.

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Когда до завершения четверти оставались считанные секунды, Карри решил сделать бросок с собственной трехочковой зоны. Мяч чудом попал в кольцо, диаметр которого 45 см.

Однако "Голден Стэйт" все равно проиграли "Сан-Антонио" со счетом 111:105.

 

 

Что такое баззер-битер?С английского от buzzer beater – удар с сиреной. Бросок в баскетболе, совершенный непосредственно перед окончанием четверти с сопутствующим звуком сирены. Этот термин, в большинстве случаев, употребляется относительно удачных бросков, приносящих команде победу или переводящих игру в овертайм. Если игрок выпускает мяч из рук, и сирена об окончании времени раздается в полете мяча, точный бросок все равно засчитывается.

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Теги: Спорт NBA Баскетбол
Источник: 24 Канал
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