Гарри Кейн получил знак Ордена Британской империи: видео

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Гарри Кейн
Гарри Кейн

Форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн получил знак Ордена Британской империи. 25-летний футболист был награжден в Букингемском дворце принцем Уэльским Чарльзом за достижения в футболе.

Во время награждения принц Уильям отметил заслуги англичанина на ЧМ-2018, на котором их сборная заняла четвертое место. А сам Кейн стал лучшим бомбардиром первенства с шестью голами, за что получил "Золотую бутсу". Также Кейн является капитаном сборной Англии.

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25-летний Кейн является воспитанником "Тоттенхэм Хотспур". В нынешнем сезоне он сыграл в 26 матчах АПЛ, в которых забил 17 голов.

 

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Теги: Спорт Футбол Тоттенхем
Источник: 24 Канал
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