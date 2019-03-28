Гарри Кейн получил знак Ордена Британской империи: видео

Форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн получил знак Ордена Британской империи. 25-летний футболист был награжден в Букингемском дворце принцем Уэльским Чарльзом за достижения в футболе.

Во время награждения принц Уильям отметил заслуги англичанина на ЧМ-2018, на котором их сборная заняла четвертое место. А сам Кейн стал лучшим бомбардиром первенства с шестью голами, за что получил "Золотую бутсу". Также Кейн является капитаном сборной Англии.

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A real honour and an enormously proud day for me and my family.A massive thanks to my @England teammates and coaching staff. pic.twitter.com/g70LWpRR1N — Harry Kane (@HKane) 28 березня 2019 р.

25-летний Кейн является воспитанником "Тоттенхэм Хотспур". В нынешнем сезоне он сыграл в 26 матчах АПЛ, в которых забил 17 голов.