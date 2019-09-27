Гаттузо прилетел в Москву, чтобы получить работу в российском клубе

Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву. Одной из целей визита 41-летнего итальянца является возможность найти работу в каком-то российском клубе.

Информацию об этом распространяет российское издание "Чемпионат" со ссылкой на собственные источники.

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Напомним, последним клубом Гаттузо был итальянский "Милан". Команду он тренировал два года, и покинул в мае 2019 года, когда занял с ней лишь пятое место в Серии А. Однако в Марко Джампаоло, который его заменил, дела идут не лучшим образом. Команда проиграла в трех из пяти первых матчей в чемпионате. В том числе в дерби "Интеру".

Гаттузо выступал за "Милан" 13 сезонов – с 1999 по 2012 год. После завершения игровой карьеры Дженнаро тренировал несколько клубов, в том числе "Сьон", в котором провел последний сезон как футболист, "Палермо" и "Пизу".

Что касается российских клубов, которые может возглавить Гаттузо, то речь может идти о московских "Динамо" и "Спартаке", в которых не лучшие дела в чемпионате.

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