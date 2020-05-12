Где бы я не жил, я буду украинцем: футболист сборной Украины объяснил переезд в Россию

Украинский футболист Богдан Бутко рассказал о переходе в российский "Амкар". Игрок "Шахтера" выступал за россиян с 2015 до 2016 года на правах аренды.

В 2015 году во время перехода в "Амкар" Бутко заявил, что не понимает, почему футболисты изо всех стран могут переходить в Россию, а украинцы нет. В интервью Tribuna.com Богдан заявил же, что всегда это понимал.

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Я всегда понимал, какая ситуация между странами, вижу, как это происходит, читаю и смотрю новости, переживаю. Украина – моя страна, я родился здесь, я украинец, люблю эту страну. Где бы я не жил, я буду украинцем, хочу им быть. Эта страна мне дала все для жизни. За это люблю Украину,

– сказал Богдан.

По словам Бутко, он переходил в российский клуб не из-за симпатии к России или финансовой составляющей.

Когда переходил в Россию, то не потому, что были симпатии к этой стране. Или потому, что на русском разговариваю. У меня просто были симпатии к футболу, просто хотел играть, чтобы вернуть свою лучшую форму. У меня не было каких-то намерений. Украина всегда будет на первом месте,

– заявил футболист.

Бутко рассказал, что в "Амкаре" у него зарплаты в 6 раз меньше, чем в "Шахтере".

"Сделал это, чтобы вернуться на тот уровень, на котором хотел бы играть, и даже выше. Период в Перми как раз дал толчок, что я попал в первую команду "Шахтера". И в сборной снова начал играть", – добавил Бутко.

Сейчас Богдан на правах аренды выступает за польский "Лех". Соглашение действует до 30 июня 2020 года.

В составе сборной Украины по футболу Богдан провел 32 матча.

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