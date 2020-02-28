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Стартовала продажа билетов на финал Лиги Европы в Гданьске: цена и как купить

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На официальном сайте УЕФА начата продажа билетов на финал Лиги Европы, который состоится в польском Гданьске 27 мая.

Стадион в Гданьске способен принять 39 тысяч зрителей. Однако в широкую продажу поступят лишь 10 тысяч билетов. Еще по 10 тысяч билетов предоставят командам-финалистам.

К слову: Результаты матчей и видео голов 1/16 финала Лиги Европы

Цена билетов на финал Лиги Европы 2020

Билеты будут продаваться в пяти ценовых категориях:

  • Категория 4: 40 евро
  • Категория 3: 65 евро
  • Категория 2: 90 евро
  • Категория 1: 130 евро
  • Билеты для людей с инвалидностью: 40 евро (билет по цене категории 4 и бесплатный билет для сопровождающего).

Билеты не будут продаваться в режиме живой очереди. Взамен УЕФА соберет все заявки и проведет лотерею. Прием заявок продлится до 12 марта. Заявки можно подать по ссылке.

Билеты Flexi-Final

В этом сезоне в УЕФА решили ввести новый вид билетов Flexi-Final. Они предназначены для болельщиков, которые хотят посетить финал, только если в нем сыграет их команда. Подать заявку на такие билеты могут болельщики всех клубов, продолжающих выступление в турнире. Стоимость билетов оплачивается банковской картой. Если их команда не выйдет в финал, им вернут стоимость билетов за вычетом комиссии.

Болельщики, которые хотят посетить матч в Гданьске независимо от финалистов, могут подавать заявки на обычные билеты.

Одно лицо может подать заявку на четыре билета. Билеты будут персонализированы, каждый претендент должен предоставить личные данные на билетном портале.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Лига Европы Футбол
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