Где лучше: тренировки дома или в тренажерном зале?

У тех людей, кто решил заняться собой, часто возникает вопрос, где лучше заниматься: стоит ли тратить деньги на занятия в зале или можно с таким же успехом заниматься дома? Прежде чем приступить к занятиям спортом, необходимо построить определенный план действий и поставить для себя конкретные цели, которых вы хотите достичь.

Скажем откровенно, фитнес-тренировки дома сейчас становятся все более популярными - в сети можно найти множество уроков и видеороликов на любой вкус, для любого уровня подготовки и для разных проблемных зон. Казалось бы, одни плюсы - ведь это бесплатно и не нужно тратить время на дорогу. Однако, здесь есть и минусы. Попробуем рассмотреть все плюсы и минусы занятий дома и в спортивном зале, разберемся, где все-таки лучше и эффективнее.

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Домашние тренировки

Основная масса домашних упражнений - это, как правило, простые, базовые движения. Все зависит от наличия различных тренажеров и гантелей. К сожалению, не все могут позволить себе хорошо оборудовать "домашний" зал, поэтому много полезных упражнений отпадает из-за нехватки оборудования и места.

К плюсам же можно отнести то, что не нужно ездить в спортивные залы, вследствие этого вы сэкономите уйму драгоценного времени. Нашли свободное время для себя - и занимайтесь, в любой день, в любое время. Это, несомненно, удобно. Но есть и другая проблема - недостаток мотивации для занятий. Обычно, со временем интерес угасает, и заставить себя заниматься становится настоящей проблемой. Тогда тренажеры будут простаивать попросту.

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Итак, плюсы занятия дома:

Привычная атмосфера, отсутствие "посторонних" людей. Это бесплатно. Экономия времени. Никто, кроме вас, не сломает "любимый тренажер". Отсутствие очереди к тренажерам.

Минусы:

Отсутствие нужных тренажеров. Отсутствие тренера, вследствие этого неправильное выполнение упражнений. Не всегда есть тот, кто может подстраховать. Бывает сложно заставить себя начать что-то делать (нерабочая атмосфера).

Посещение тренажерного зала

Конечно, время будет идти на дорогу, переодевание, бывает, на ожидание, пока освободится тренажер и на другие мелочи. Кроме времени, также возникнут и финансовые затраты на абонемент и дорогу, если зал не рядом с домом. Однако если вы хотите иметь идеальную фигуру, большинство профессионалов советуют все же посещать фитнес-центры.

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В спортзале есть на кого равняться и кем мотивировать себя к желаемому прогрессу, есть с кем пообщаться и услышать определенные советы, узнать что-то новое. Во-вторых, всегда есть тот, кто подстрахует, а это очень важно для того, чтобы не травмировать себя. В-третьих, нужная атмосфера и музыка сделают работу более эффективной. Также в любом тренажерном зале будет достаточно тренажеров на все группы мышц, разместить которые в домашних условиях просто невозможно, да и нецелесообразно. К тому же, многие тренажерные залы имеют собственные магазины спортивного питания, где вам предоставят четкую информацию не только как правильно нарастить мышцы, но и проконсультируют вас и посоветуют проверенные пищевые добавки.

Плюсы:

Большой выбор тренажеров. Вдохновляющая атмосфера для занятия спортом. Наличие тренеров для консультирования. Новые знакомства.

Минусы:

Расходы на дорогу и абонемент. Нехватка времени на посещение фитнес-центра. В спортивных залах часто присутствуют очереди к спортивному инвентарю.

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Оба варианта занятий имеют как определенные плюсы, так и минусы. Тренировки дома имеют преимущества, однако в них не исключены недостатки, о которых мы уже рассказали. Просто помните, что эти два варианта не исключают друг друга. Занимайтесь спортом, в конце концов, важен результат от тренировок, а не их место.