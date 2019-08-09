Где смотреть канал Setanta Sport в Украине

Телеканал Setanta Sports официально получил разрешение для трансляции в Украине. При этом канал будет доступен к просмотру как и на видеосервисах, так и в сети некоторых провайдеров.

Канал Setanta Sports будет доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV, Oll.tv и YOUTV. Первый из них уже даже начал трансляцию канала.

При этом Megogo имеет права на показ матчей чемпионата Испании, Германии и Франции. Их в прямом эфире будут транслировать и каналы "Футбол 1/2". И права на эти матчи также имеет и Setanta Sports. Кроме того, канал планирует в Украину показывать матчи английской премьер-лиги, матчи шотландского футбольного чемпионата, игры НБА и НХЛ, Формулу 1 и UFC.

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О включении Setanta Sports в свои пакеты на данный момент сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев) и "Бриз" (Одесса), сообщает Mediasat со ссылкой на StarLightMedia, который является официальным дистрибьютором Setanta Sports в Украине.

Setanta станет официальным транслятором английской Премьер-лиги в Украине, также канал намерен показывать матчи шотландского футбольного чемпионата, игры НБА и НХЛ, Формулу 1 и UFC.

В список комментаторов, работающих на Setanta Sports вошел Дмитрий Джулай. Матчи телеканал будет транслировать на украинском и русском языках.

Setanta Sports доступна в сети 9 провайдеров платного телевидения, сообщает Mediasat.info со ссылкой на пресс-службу группы StarLightMedia, компания которой – StarLightDigital, является дистрибьютором телеканала в Украине.

Первым матчем, который Setanta Sports покажет в прямом эфире в новом сезоне, должен стать поединок за Суперкубок Англии "Манчестер Сити" – "Ливерпуль", который состоится 4 августа.