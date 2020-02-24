Где живут звезды спорта: впечатляющие фото роскошных имений

Мировые звезды спорта почти ежедневно зарабатывают миллиарды долларов. Именно поэтому они могут похвастаться не только своими победами, но и роскошным образом жизни. Спорт 24 собрал лучшие дома известных спортсменов, которые поражают своей красотой.

Криштиану Роналду

Один из лучших и самых богатых футболистов современности Криштиану Роналду является владельцем роскошной виллы в элитном районе Ла-Финча в Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.

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Дом площадью 800 квадратных метров обошелся футболисту в 6,6 миллиона долларов. Он выполнен в стиле минимализм с элементами арт-деко и хай-тек. Роналду часто показывает свои роскошные апартаменты подписчикам в соцсетях.



Дом Криштиану Роналду

Криштиану Роналду проводит экскурсию в своем доме: видео

Имение состоит из 7 спален и 8 ванных комнат. Рядом с ним расположены бассейн, небольшое футбольное поле, джакузи, тренажерный зал и большой сад.



Криштиану Роналду у бассейна

Особое внимание в доме звезда футбола выделила детям. Близнецы Ева Мария и Матео имеют общую комнату с дочкой Аланой Мартиной, которая оформлена в нейтральных нюдових тонах. Криштиану-младшему выделили отдельную комнату, а также собственное футбольное поле и тренажерный зал, где он часто проводит время с отцом.



Близнецы и дочь футболиста имеют свою отдельную комнату

Отдельное место Криштиану Роналду выделил для своих наград, а в центральной части гостиной расположен портрет покойного отца звезды Хосе Диниз Авейро.



Криштиану Роналду с детьми у портрета своего покойного отца

Сейчас Роналду живет в огромном поместье в Турине, ведь в 2018 году он стал игроком "Ювентуса". Вилла на примерно 800 квадратных метров расположена в эксклюзивной части города, где живут богачи, звезды щоу-бизнеса и другие известные футболисты.

Имение Криштиану Роналду в Турине: фото

Роджер Федерер

У известного швейцарского теннисиста Роджера Федерера много домов во всем мире. Однако недавно построенная вилла, которая получила название The Residence, в городе Воллерау поразила всех фанатов.



Дом Роджера Федерера



Ванная комната в имении теннисиста

Дом с видом на Цюрихское озеро и Альпы обошелся звезде в 80 миллионов долларов. Трехэтажная вилла площадью 500 квадратных метров на 20% состоит из стекла. Она полностью выполнена в светлых тонах, а мебель из темного дерева придает ей только изысканности.



Гостиная в доме Роджера Федерера

Особенностью имения Федерера является зона отдыха, где он проводит время с семьей. Стильные диван, кресла, столик и лежаки создают особую атмосферу во время релакса.



Терраса с видами на Цюрихское озеро

Что интересно, в доме теннисист живет не только с женой и четырьмя детьми, но и со своими родителями.

Лионель Месси

Барселона – это популярный город для жизни среди футболистов, не исключением является и Лионель Месси.

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Он является владельцем роскошного особняка в небольшом районе Белламар. Приобрел его в 2009 году за 1,8 миллиона евро, однако дом был старый и нуждался в серьезном ремонте, на который футболист потратил еще 6 миллионов евро.



Дом Лионеля Месси

Для своего имения Месси выбрал средиземноморский стиль, который объединил в себе светлые стены и пол из темного дерева. Просторными комнаты делают панорамные окна, из которых открываются невероятные виды на каталонские холмы и Средиземное побережье.



Гостиная Лионеля Месси



Лионель Месси с детьми

Дом состоит из множества открытых террас и большого сада, где футболист проводит время с семьей. Для троих детей Месси построил игровую площадку, а также небольшое футбольное поле и бассейн.

Флойд Мейвезер

Американская звезда бокса Флойд Мейвезер почти каждый год радует себя покупкой роскошной недвижимости. Так, он недавно стал владельцем виллы в Лос-Анджелесе за 15 миллионов долларов, которая поражает масштабами.



Роскошная вилла Флойда Мейвезера

Дом площадью 2 тысячи квадратных метров состоит из 11 спален и 14 ванных комнат. На территории есть два дома для гостей, подземный гараж для 20 автомобилей, крытый и открытый бассейны, спа и виноградник площадью более 40 соток.



Дом боксера за 15 миллионов долларов

Вилла выполнена в экстравагантном стиле и оборудована всеми возможными функциями – пол с подогревом, лифт и фонтан на центральной дворе, который украшен камнем.



Фонтан из камня на территории поместья спортсмена

Конор МакГрегор

Ирландский боец без правил Конор МакГрегор является владельцем элитной виллы в испанском городке Марбелья. Приобрел ее спортсмен за 2,3 миллиона долларов.



Дом МакГрегора



Дом за 2,3 миллиона долларов

Она выполнена в стиле минимализм, где преобладают светлые цвета. Особую атмосферу в доме создают большие панорамные окна, из которых открываются невероятные пейзажи.



Гостиная с панорамными окнами



Кухня в доме спортсмена



Спальня

Изюминкой виллы является зона отдыха с местом для барбекю и огромным бассейном. Кроме того, в доме есть винный погреб, спортзал, спа и даже лифт.



Невероятные пейзажи с террасы МакГрегора

ЛеБрон Джеймс

Известный американский баскетболист ЛеБрон Джеймс владеет роскошной виллой в районе Брентвуд, что в солнечном Лос-Анджелесе.

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Дом с видами на центр Лос-Анджелеса и океан обошелся звезде баскетбола в 23 миллиона долларов. Двухэтажный особняк состоит из 8 спален и 11 ванных комнат. На первом этаже расположена просторная кухня, где работает шеф-повар, и огромная гостиная. На втором этаже есть спальни с ванными комнатами, гардеробная и балкон.



Дом в Лос-Анджелесе

Также в доме есть тренажерный зал, где баскетболист проводит много времени, винный погреб, пивоварня, домашний кинотеатр, бар, комната для переговоров, игровая комната и гараж.



Кабинет в доме баскетболиста



Белая кухня

Баскетболист также позаботился о зоне для релакса. Так, в вилле можно отдохнуть в спа-салоне, массажном кабинете, джакузи, бассейне или на открытой кухне с барбекю.

Тайгер Вудс

Одна из самых богатых и популярных звезд гольфа Тайгер Вудс является владельцем роскошной виллы на острове Юпитер, которую он приобрел еще в 2006 году за 60 миллионов долларов.

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Особняк на 900 квадратных метров состоит из двух этажей. Особенностью имения являются большие панорамные окна, из которых открываются невероятные виды на Атлантический океан.



Вилла Тайгера Вудса

Чего только нет в имении Тайгера Вудса: винный погреб, домашний кинотеатр, игровая комната для детей. На территории еще четыре здания, в том числе причал, студия для занятий гольфом, отдельно стоящий гараж и большой дом для гостей.



Спортсмен имеет свой личный причал

Территория идеально подходит для занятий спортом, ведь именно там есть теннисный корт, тренажерный зал, беговая дорожка и поле для гольфа.



Большая территория для гольфа