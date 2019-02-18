Геи какие-то другие люди, мое отношение к ним не очень, – Милевский

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский поделился своим мнением относительно геев. В частности, Артем вспомнил опыт общения с геями.

Форвард "Динамо-Брест" заявил, что не слишком тепло относится к ним.

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"Мое отношение (к геям, – Спорт24.) не очень, если честно. Я общался с геями в какой-то компании. Но они какие-то другие люди. Они говорят по-другому. Чувствуется какое-то расстояние, холодок", – отметил Милевский.

По его словам, в футболе он не встречал представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Я свечку не держал. Были какие-то подозрения, но они подозрениями и остались. Я геев, если честно, в футболе не встречал", – подчеркнул Милевский.

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