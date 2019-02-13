Гендиректор "Черноморца" прокомментировал продажу клуба

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Анатолий Мисюра
Анатолий Мисюра / ФК "Черноморец"

Генеральный директор одесского "Черноморца" Анатолий Мисюра рассказал о состоянии дел в команде.

Анатолий Мисюра, который исполняет обязанности генерального директора "Черноморца", в интервью телеканалу "Футбол 1/2" заверил, что у одесского клуба нет проблем с финансами, имея ежедневное общение с инвесторами.

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Финансовая ситуация в клубе стабильная. Все ровно, будем двигаться только вперед. Правда ли, что инвестор рассматривает возможность продажи клуба? Какой нехороший человек это сказал? Лично я такого не слышал. Все стабильно, клуб живет, развивается, движется вперед. У нас с инвестором ежедневное общение. Если не лично, то по телефону. Посыл один – играть в Премьер-лиге,
– сказал Мисюра.

Ранее сообщалось, что стадион одесского клуба будет выставлен на продажу на голландском аукционе.

После 18 туров украинской Премьер-лиги "Черноморец" идет предпоследним, набрав лишь 12 очков. 23 февраля "моряки" возобновят выступления в УПЛ матчем против ФК "Львов".

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Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Черноморец
Источник: 24 Канал
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