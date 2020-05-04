Гендиректор "Шахтера": Доиграть сезон УПЛ можно в двух городах

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин предложил вариант завершения чемпионата Украины на тот случай, если авиасообщение в нашей стране не будет возобновлено.

Сергей Палкин в эфире "Большого футбола" предложил доиграть сезон УПЛ в двух городах, но не назвал в каких именно.

Важно Возобновление УПЛ: появилась дата и календарь матчей

Недавно получили документ от Бундеслиги на 50 страниц о том, каким образом нужно соблюдать протокол безопасности. До продолжения сезона игроки должны находиться семь дней в отеле на карантине. При перелетах в самолете сидеть на расстоянии, а это значит, что борта должны быть достаточной вместительности. Перевозить должны два автобуса, чтобы соблюдать расстояния между футболистами. С экономической точки зрения украинским клубам сложно нести такие расходы, заказывать чартеры, по два автобуса. Целесообразнее было бы выбрать два города, вокруг которых сконцентрировано наибольшее количество команд, и закончить в этих городах.

"Говорил с представителями авиакомпаний. Они верят, что до конца мая есть вероятность, что чартерные рейсы будут разрешены. Этот вопрос еще открыт. Более предметно мы к нему вернемся дней за десять до начала чемпионата, если нам дадут такую ​​возможность", – сказал Палкин.

В середине марта из-за пандемии коронавируса бессрочно приостановили все футбольные соревнования в Украине.

УПЛ пошла на вынужденную паузу после 23-х сыгранных туров. Лидирует в чемпионате "Шахтер", в активе которого 59 очков. На втором месте "Заря" – 36 баллов. Столько же очков и у киевского "Динамо", идущего третьим.

22 апреля Кабинет министров Украины принял решение продлить карантин в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

Возобновить УПЛ планируют 30 мая матчами 24-го тура.

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