Гендиректор "Зари" жестко пожаловался на календарь команды, после чего удалил свой комментарий

Луганская "Заря" сыграла 9 матчей за 27 дней. В последнем она проиграла на выезде "Эспаньолу" в плей-офф квалификации Лиги Европы. Генеральный менеджер "Зари" Сергей Рафаилов раскритиковал календарь команды. Но впоследствии убрал свой пост.

Сергею Рафаилову не понравилось, что матч "Мариуполя" и "Динамо", который должен состояться 17-18 августа, перенесли из-за участия этих команд в еврокубках и их возможных матчей среди недели. При этом, что обе команды впоследствии вылетели из квалификации и в дальнейшем матче не проводили ("Динамо" сыграет сразу на групповом этапе Лиги Европы). А "Заря" свой календарный матч УПЛ против "Александрии" сыграла, и потерпела первое поражение в сезоне. А после этого отправилась в Испанию на матч против "Эспаньола", где тоже проиграла.

Как это было: "Заря" обидно уступила "Эспаньолу" в Лиге Европы

Понимаю, после драки кулаками не машут. Но не могу не задать один вопрос: почему матч между "Мариуполем" и "Динамо" перенесли, а встречу "Зари" – нет? Спасти хотели "Мариуполь". Ну что, спасли? А "Динамо"? Хотя у этих команд количество сыгранных матчей к тому моменту было в два раза меньше, чем у "Зари",

– написал Рафаилов.

Его слова приводит издание Tribuna.com, ведь он впоследствии удалил свой пост.

На эти обвинения ответил вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин.

"Как только нам стал понятен наш еврокубковый календарь, мы провели предварительные консультации с коллегами из Киева, которых также ожидал очень плотный календарь выступлений. После синхронизации наших позиций мы сделали совместное обращение в дирекцию Премьер-лиги, которая и поддержала нашу совместную инициативу о переноса матча. Вот и все, Сергей Васильевич, никакого вселенского заговора здесь точно не было! Рецепт крайне прост – необходимо желание проактивно решать проблемы клуба и нормальный диалог со всеми вовлеченными сторонами", – написал Андрей Санин.

Напомним, "Мариуполь" проиграл "АЗ Алкмар" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы и вылетел из еврокубков.

Что касается "Зари", то в первом матче в Испании проиграла "Эспаньолу" 3:1. Ответный матч между этими командами запланирован на 29 августа. Перед тем "Заря" на выезде сыграет против львовских "Карпат". Матч состоится в воскресенье, 25 августа.