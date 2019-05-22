"Генк" объявил цену на Малиновского: уже есть желающие

Агент хавбека "Генка" и сборной Украины Руслана Малиновского Сергей Серебренников назвал сумму, которую хочет получить клуб за футболиста.

Бельгийский "Генк" оценивает полузащитника сборной Украины минимум в 10 миллионов евро.

Читайте также: Российский "Спартак" продолжает борьбу за украинца Малиновского

Цена на Малиновского? "Генк" хочет выручить за футболиста минимум 10 миллионов евро. Русланом активно интересуются европейские клубы, однако пока рано озвучивать их. Могу сказать только об интересе со стороны английских и итальянских команд,

– заявил Серебренников сайту CalcioNapoli24Live.

Несмотря на слухи о якобы переходе Руслана Малиновского в российский "Спартак", итальянские СМИ говорят о серьезном интересе к игроку со стороны "Наполи".

В текущем сезоне Руслан Малиновский помог "Генку" стать чемпионом Бельгии, отыграв в составе команды 51 матч, забив 16 голов и отдав столько же голевых передач.

К слову, авторитетный немецкий портал Transfermarkt считает, что сегодняшняя трансферная стоимость нашего полузащитника равна 10 млн евро.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram