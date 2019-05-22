"Генк" объявил цену на Малиновского: уже есть желающие

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Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / Фото из открытых источников

Агент хавбека "Генка" и сборной Украины Руслана Малиновского Сергей Серебренников назвал сумму, которую хочет получить клуб за футболиста.

Бельгийский "Генк" оценивает полузащитника сборной Украины минимум в 10 миллионов евро.

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Цена на Малиновского? "Генк" хочет выручить за футболиста минимум 10 миллионов евро. Русланом активно интересуются европейские клубы, однако пока рано озвучивать их. Могу сказать только об интересе со стороны английских и итальянских команд,
– заявил Серебренников сайту CalcioNapoli24Live.

Несмотря на слухи о якобы переходе Руслана Малиновского в российский "Спартак", итальянские СМИ говорят о серьезном интересе к игроку со стороны "Наполи".

В текущем сезоне Руслан Малиновский помог "Генку" стать чемпионом Бельгии, отыграв в составе команды 51 матч, забив 16 голов и отдав столько же голевых передач.

К слову, авторитетный немецкий портал Transfermarkt считает, что сегодняшняя трансферная стоимость нашего полузащитника равна 10 млн евро.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Наполи Руслан Малиновский
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