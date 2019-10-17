Генпрокуратура открыла уголовное дело против "Динамо" за неуплату налогов

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"Динамо" подозревают в уклонении от уплаты налогов
"Динамо" подозревают в уклонении от уплаты налогов / ФК "Динамо"

Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство против должностных лиц футбольного клуба "Динамо" (Киев). Их подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Соответствующую информацию с копией выписки из Единого реестра досудебного расследования № 42019000000002028, зарегистрированного 17 сентября 2019 года, опубликовало издание "Зеркало недели". 

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Как говорится в документе, должностные лица ООО "ФК "Динамо Киев" обеспечили избежания уплаты Обществом налогов в особо крупных размерах путем реализации схем финансирования деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании". Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

В документе не указано, кто подозреваемый, и через какие оффшорные компании удалось избежать уплаты налогов. Перед тем, в СМИ часто фигурировала оффшорная компания Newport Management LTD, бенефициаром которой является Виктор Медведчук. Почетный президент "Динамо" Григорий Суркис является его соратником – они оба прошли в Верховную Раду от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Из-за этого фанаты "Динамо" даже выступали с протестом.

 К слову: Фанаты "Динамо" сорвали баннеры каналов Медведчука NewsOne и "112 Украина" во время матча: видео

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ГПУ Динамо
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