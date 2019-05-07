Генсек Федерации бокса России пригрозил Александру Усику

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что хотел бы увидеть бой-реванш между украинцем Александром Усиком (16-0, 12 КО) и россиянином Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО).

Функционер считает, что в ответном поединке у Усика не будет шансов на победу даже в супертяжелой весовой категории, в которую перешел Александр.

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Я бы хотел увидеть его реванш с Усиком, этот бой ответил бы на много вопросов. В первом их поединке было много нюансов, но не хочется оправдываться. В реванше в тяжелом весе у Усика не будет никаких шансов, и даже в первом тяжелом весе тоже. Нужно просто внести изменения в подготовку,

– цитирует слова Кремлева Rsport.ria.ru.

Отметим, что 22 июля в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал Усик.

Ранее Кремлев рассказал, что Гассиев лично просил у него организовать реванш. Он даже рассказал, когда может состояться бой.

Сейчас Александр Усик готовится провести 25 мая поединок против камерунца Карлоса Такама, который станет для него дебютом в супертяжелом весе.

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