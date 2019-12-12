Гент – Александрия: анонс на матч Лиги Европы

"Александрия" сыграет свой заключительный матч в розыгрыше Лиги Европы сезона 2019/20 против бельгийского "Гента". "Горожане" уже потеряли возможность выйти из группы, поэтому этот матч уже ничего не решает для подопечных Владимира Шарана. Все самое интересное о поединке "Гент" – "Александрия" читайте в материале Спорт24.

Гент – Александрия. Главное

Что: матч шестого тура группового этапа Лиги Европы

Где: "Геламко Арена" (Гент)

Когда: четверг, 12 декабря, 22:00

Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, текстовая трансляция на сайте Спорт24

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Перед матчем

После пяти туров "Александрия" набрала три очка и потеряла шансы на выход из группы. "Гент" занимает первое место с девятью очками и опережает "Вольфсбург" (8 очков), который идет вторым.

На выходных обе команды одержали победы в своих чемпионатах. "Александрия" разгромила кризисную "Ворсклу" со счетом 3:0, а "Гент" победил "Зюльте-Варегем" 2:0 благодаря голам Безуса и Яремчука.

Шансы команд на следующий сезон

Три очка "Александрии" в дебютном розыгрыше Лиги Европы – уже очень достойный результат, который многие считают даже перевыполнением плана. Однако, подопечным Шарана в любом случае захочется громко хлопнуть дверью на прощание, тем более, что неизвестно, когда команда в следующий раз сыграет в группе Лиги Европы.

В чемпионате Бельгии "Гент" после ничьей с "Сент-Этьеном" одержал две победы в двух матчах, которые позволили команде Йесса Торупа выйти на второе место в турнирной таблице. Правда, без ложки дегтя не обошлось: "Гент" проиграл "Шарлеруа" и вылетел из Кубка Бельгии.

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У "Александрии" на внутренней арене тоже не все гладко. После поражения от "Вольфсбурга" команда проиграла прямому конкуренту – "Десне" – и опустилась на пятое место в турнирной таблице. Похоже, команду Владимира Шарана ждет долгая и тяжелая борьба за место в Лиге Европы в следующем сезоне.

Лазареты команд

В составе украинского клуба на матч под вопросом находится только Евгений Банада, который получил травму бедра в предыдущем матче с "Ворсклой" и был заменен на двадцать седьмой минуте матча, а у бельгийцев пропускать игру будет основной центральный защитник Нгаде-Нгаджуи из-за дисквалификации ( удаление в матче с "Сент-Этьеном").

Мотивация перед матчем

Мотивация у команд примерно одинаковая – она отсутствует. Но ребятам Шарана, в отличие от команды Йесса Торупа, наверняка хочется завершить удачный евросезон на мажорной ноте. Неизвестно, попадет ли "Александрия" на следующий год в ЛЕ, и если даже попадет – кто из нынешнего состава останется в команде.

Матч для команды из Кировоградской области будет совсем непроходным, и в нем она будет так же играть в свой футбол, как делала в предыдущих пяти встречах.