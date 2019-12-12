Гент – Александрия: где смотреть матч Лиги Европы

Бельгийский "Гент", за который выступают трое украинцев, 12 декабря будет принимать "Александрию" в рамках 6 раунда группового этапа Лиги Европы. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Права на показ матчей Лиги Европы в Украине принадлежат "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом из них и покажут в прямом эфире матч "Гент" – "Александрия". Начало трансляции в 21:50, сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Гент" – "Александрия" легально можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Смотреть матч "Гент" – "Александрия" можно и в разделе "Кинотеатр" (пакет "Футбол+") мобильного приложения TV+ от оператора lifecell. При этом трафик при просмотре видео бесплатный. Подключить пакет "Football 7" можно за 18 гривен на 7 дней.

Также для владельцев кабельного телевидения от "Воли" есть возможность дополнительно подключить пакеты "Воля Футбол+", Mobile Football или Mobile Sport Hub. Стоят они от 29 гривен в месяц и дают возможность просмотр футбола на смартфоне или планшете.