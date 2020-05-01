Юная звезда "Динамо": просил у Ярмоленко футболку – он не дал

19-летний полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили назвал свои самые памятные моменты в карьере.

Об этом футболист рассказал в прямом эфире Instagram-страницы "Динамо".

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Мои самые памятные три матча? Финал чемпионата мира U-20. Когда дебютировал за первую команду "Динамо" в матче против "Шахтера". Встреча против "Эвертона". С англичанами я не играл. Даже не мячи подавал, а просто смотрел матч.

А вообще мы с ребятами во многих матчах подавали мячи. Однажды попросил у Ярмоленко футболку, а он мне не дал. Вообще никто не давал. Один раз кто-то дал, мы с пацанами пытались ее забрать, но не смогли,

– сказал Цитаишвили.

В текущем сезоне УПЛ Цитаишвили провел за первую команду "Динамо" 3 матча, где отдал одну результативную передачу.

Летом 2019 года официальный сайт УЕФА составил подборку молодых игроков до 21 года, которые могут "выстрелить" в новом сезоне. В перечне и два игрока киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Денис Попов и Георгий Цитаишвили.

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