Германия и Швеция представили форму для участия в Евро-2020, хотя еще не вышли на турнир: фото

Компания adidas представила форму для пяти сборных для участия в Евро-2020. При том что две сборные из представленных – Германия и Швеция – еще не гарантировали себе участие в турнире.

Производитель спортивной одежды представил формы для сборных Германии, Швеции, Испании, Бельгии и России. Если три последних уже гарантировали себе участие в Евро-2020, то первым двум еще надо как минимум не проиграть в следующих матчах, чтобы попасть на Чемпионат Европы.

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Форма сборной Бельгии

Так, сборная Германии занимает второе место в группе C. Команда опережает третью Северную Ирландию на три очка. 19 ноября команды сыграют между собой во Франкфурте. Немцам достаточно ничьи в этом матче, чтобы получить путевку на Чемпионат Европы. Хотя все может определиться еще до этого. 16 ноября сборная Германии будет принимать Беларусь, а Северная Ирландия – Нидерланды. Немцев устроит даже ничья, если голландцы выиграют на выезде.



Форма сборной Германии

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Сборная Швеции тоже занимает второе место, но в группе F. Однако скандинавы опережают сборную Румынии лишь на одно очко, а матч между ними состоится 15 ноября в Бухаресте. Поэтому им тоже надо побеждать, чтобы гарантировать себе выход на Евро-2020. В противном случае следует ожидать матчей 18 ноября.



Форма сборной Швеции