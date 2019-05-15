Германия и Швейцария забросили по четыре шайбы в ворота соперников на ЧМ по хоккею: видео

На чемпионате мира по хоккею состоялись очередные матчи группового этапа. По четыре шайбы в ворота соперников отправили сборные Германии и Швейцарии. Пострадали от них Франция и Австрия соответственно.

Германия – Франция 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Германия не оставила никаких шансов Франции в очном противостоянии. Хотя открыть счет немцам удалось лишь в конце первого периода. А в начале второй 20-минутки французы сравняли счет. Однако впоследствии пропустили еще дважды.

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Четвертая шайба влетела в пустые ворота сборной Франции меньше, чем за минуту до конца матча.

Германия после трех матчей набрала 9 очков и почти гарантировала себе выход в плей-офф. Во Франции почти нет шансов на проход в следующий раунд.

Швейцария – Австрия 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Упорным выдалось противостояние двух географических соседей – Швейцарии и Австрии. На двоих команды заработали 46 минут штрафа. А победу в матче одержали швейцарцы. Они забросили первую шайбу незадолго до конца первого периода. В середине третьего периода удвоили свое преимущество. А в конце матча еще дважды реализовали большинство.

Набрав 9 очков после трех матчей, Швейцарцы среди претендентов на плей-офф. Австрия имеет "0" баллов в активе.