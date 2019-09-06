Германия – Нидерланды: где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2020

Сборная Германии 6-го сентября в Гамбурге примет команду Нидерландов в рамках отборочного цикла Евро-2020. Поединок в Украине можно просмотреть онлайн и по телевидению.

Трансляцию матчей квалификации Евро-2020 в Украине осуществляют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на втором и будет показан матч Германия – Нидерланды в прямом эфире.

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Начало трансляции игры в Гамбурге в 21:35. Поединок Германия – Нидерланды начнется в 21:45.

Смотреть онлайн Германия – Нидерланды можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

24-го марта Германия победила Нидерланды в Амстердаме. Подопечные Йоахима Лева вырвали победу на последних минутах игры. Сейчас в группе C с 12 очками в активе лидирует Северная Ирландия.