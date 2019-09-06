Нидерланды вырвали победу у Германии в драматичном матче с шестью голами: видео

Сборные Германии и Нидерландов встретились в 5-м туре квалификации Евро-2020. В Гамбурге нидерландцы сумели вырвать победу в драматичном поединке с шестью голами.

Германия – Нидерланды 2:4

Голы: Гнабри, 9, Кроос, 73 (пен.) – де Йонг, 59, Та, 66 (авт.), Мален, 79, Вейналдум, 90 + 1

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В предыдущей встрече команд "бундестим" на последних минутах вырвал победу в Амстердаме благодаря голу Нико Шульца. Таким образом, немцы выиграли три подряд поединка и набрали 9 очков. В свою очередь Нидерланды сыграли два матча, в которых набрали три очка. Обеим командам важно получать зачетные баллы, чтобы догнать Северную Ирландию. Последние выиграли 4 матча и лидируют в группе.

Серый тайм

Сборные достаточно ровно начали поединок. Гости играли более агрессивно и создали первый острый момент в матче. "Летучие голландцы" убежали в контратаку, выведя Депая на ударную позицию. Однако Мануэль Нойер парировал удар Мемфиса. Это не понравилось хозяевам, которые открыли счет в следующей атаке.

Киммих длинной передачей на фланге нашел Клостерманна. В правильном положении Лукаса оставил Вирджил ван Дейк, который не "выдержал" офсайдной линии. Клостерманну удалось ворваться в штрафную гостей и пробить. Удар игрока "Лейпцига" Яспер Силлессен отбил, но первым на добивании был Серж Гнабри. Лидер "Баварии" не оставил шансов Нидерландам – 1:0.

Казалось, что быстрый гол откроет игру и зрители станут свидетелями парада голов. Но подопечные Йоахима Лева глубоко и компактно "сели" в оборону. Команда Рональда Кумана держала мяч, но не знала, как преодолеть немецкую стену. Следствием этого стало отсутствие опасных моментов.

На 34 минуте на футбольном поле вспыхнули эмоции. Сначала жестко сыграли против Киммиха, однако арбитр оставил без внимания этот момент. Через мгновение Йозуа решил "отдать" долг нидерландцам и грубо сыграл против Де Лигта. На поле возникла небольшая стычка, главными героями которой стали Мемфис Депай и Джонатан Та.

Под занавес первого тайма "бундестим" едва не удвоил преимущество. Партнеры, хоть и неуклюже, но вывели Марко Ройса на убойную позицию. Перед лидером "Боруссии" Дортмунд был открыт вратарский угол, но Марко пробил точно в голкипера. Таким образом, на перерыв сборные ушли при минимальном преимуществе хозяев.

Германия – Нидерланды видео лучших моментов первого тайма

Сумасшедшие 45 минут

После перерыва обе команды вышли заряженными на борьбу. Едва ли не в первой атаке немцы могли закрепить преимущество. Прострел Гнабри мог срезать в собственные ворота Де Лигт, но мяч полетел выше. Нидерланды ответили ударом Промеса, но Нойер был на месте. На 53 минуте Шульц взял инициативу на себя, продавил защитников и отдал пас на дальнюю штангу, где был Вернер. Но Тимо помешали нанести удар.

Убийственную возможность гости имели на 56 минуте. "Оранжевым" удалась отличная многоходовка, в результате которой на хорошую ударную позицию был выведен Депай. Форвард пробил мощно и точно, но Нойер снова напомнил, почему считается одним из лучших вратарей мира. Команда Кумана заметно увеличила обороты и быстро добилась своего. Защитники забыли о Фрэнки де Йонге в штрафной, который сначала "положил" Нойера, а затем переправил мяч в сетку ворот – 1:1.

На 66 минуте Нидерланды забили очень сомнительный гол. Бабель находился в офсайде во время розыгрыша углового. Райан после удара Ван Дейка находился в офсайде и закрывал "видимость" для Нойера. Мануэль отбил удар, после чего состоялся очередной прострел в штрафную и Джонатан Та занес мяч в свои ворота – 1:2.

На 70-й минуте ситуация стала еще острее. Арбитр назначил странный пенальти за "игру рукой" Де Лигта. Еще перед этим линейный арбитр не усмотрел минимальный офсайд у Шульца. Но система VAR в матчах квалификации не используется, поэтому решение о пенальти не отменили. К отметке подошел Тони Кроос и уверенно сравнял счет.

На 74 минуте Джонатан Та был близок, чтобы оформить дубль в собственные ворота. Мален нанес удар в сторону ворот Нойера и мяч после рикошета едва не оказался в сетке. Замечательная реакция Нойера, чего не скажешь об обороне Германии – она трещала по швам. "Дыру" в ней на 79 минуте нашел Мален. Депай с Маленом вышли лицом к лицу с Нойером и легко переиграли голкипера – 2:3 и фанатов ждали интересные последние минуты.

В компенсированное время немцы "навалились" на оборону голландцев и пропустили контратаку. Депай невероятным пасом вывел Вейналдума на пустые ворота и тот забил четвертый гол своей сборной. Отыграть два гола хозяева физически не успели. Ситуация в группе C стала еще интереснее.