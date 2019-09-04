Германия – Нидерланды: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

Сборная Германии в пятницу, 6-го сентября, примет команду Нидерландов в рамках квалификации Евро-2020. Букмекеры оценили шансы топ-сборных одержать победу в очной игре.

Германия – Нидерланды: прогноз

Противостояние обоих команд является классическим для мирового футбола. В поединке Нидерландов и Германии неоднократно определялись судьбы золотых наград различных турниров.

Между собой сборные провели 43 матча: 16 раз побеждали немцы, столько же раз была зафиксирована ничья и еще 11 раз победу в свой актив записывали нидерландцы.

В последней игре между командами Германия сумела вырвать победу в Амстердаме со счетом 3:2. Это позволило немцам оторваться в турнирной таблице группы C. Теперь же ребята Рональда Кумана стремятся взять реванш в Гамбурге.

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Прогноз Фаворит Спорт

На бумаге "бундестим" является очевидным фаворитом. Победу подопечных Йоахима Лева букмекеры Фаворит Спорт оценили коэффициентом 1,96. Коэффициент на то, что Германия не проиграет и тотал меньше 2.5 – 2,74.

Несмотря на выездной для Нидерландов статус поединка, у них меньше шансов одержать победу. Аналитики оценили шансы "оранжевых" увезти три очка из Гамбурга коэффициентом 3,85. Больше шансов, что игра завершится вничью (коэффициент 3,55).

Прогноз Pari Match

Предыдущую игру Германия выиграла у Нидерландов с разницей в один мяч. Решающий гол забил Нико Шульц. Если "бундестим" повторит свой успех и одержит победу в один гол – коэффициент 3,90.

Последняя игра между командами в Германии была сыграна в рамках Лиги наций. После финального свистка была зафиксирована ничья 2:2. На этот счет специалисты Pari Match дают коэффициент 13.

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В рамках Лиги наций Нидерланды смогли дома разгромить Германию со счетом 3:0. Коэффициент на то, что "летучие голландцы" одолеют немцев и ТБ 2.5 – 5,10.

Прогноз 1xbet

В последнем матче между командами произошел знаковый момент. Серж Гнабри сумел обыграть Вирджила ван Дейка и забил удивительный гол. Гнабри стал единственным футболистом, которому удалось обыграть Вирджила в прошлом сезоне. Коэффициент на то, что Гнабри снова огорчит сборную Нидерландов свои голом – 2,2.

Злым гением для немцев был и ван Дейк. В трех матчах он забил аж два гола. Специалисты 1xbet оценивают гол Вирджила в матче против Германии коэффициентом 8,5. Среди его партнеров, по мнению букмекеров, больше всего шансов отличиться имеет Мемфис Депай – коэффициент 2,75.

Матч квалификации чемпионата Европы Германия – Нидерланды состоится в пятницу, 6-го сентября. Начало игры – в 21:45. Результат поединка читайте на сайте Спорт24.