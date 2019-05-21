Германия сенсационно победила финнов на ЧМ с хоккея, чехи дожали Швейцарию: видео

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ЧМ-2019 по хоккею
ЧМ-2019 по хоккею / twitter.com/deb_teams

На чемпионате мира по хоккею в Словакии стартовали матчи заключительного седьмого тура. Победы одержали команды Германии и Чехии.

Финляндия – Германия 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

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Сборная Германии сенсационно победила команду Финляндии,  которая возглавляет группу A. В течение матча именно финны дважды выходили вперед, но Германии каждый раз удавалось сравнять счет.

В последнем периоде немцы смогли выйти вперед, что заставило Финляндию бросить все силы в атаку. В результате на последних минутах финский голкипер покинул ворота и немцы забросили четвертую шайбу в конце встречи.

Победа Германии может изменить расположение команд в группе A. Сейчас Финляндия на первой позиции, однако может ее потерять, если Канада победит США. Германия пока третья, но также зависит от игры Канада – США.

Чехия – Швейцария 5:4 (1: 1, 3:1, 1:2)

Настоящая драма развернулась в Братиславе. Чехия после второго периода побеждала Швейцарию со счетом 4:2. Однако в последнем периоде швейцарцы сравняли счет.

Швейцарцам важно одержать победу в основное время, чтобы не занять четвертое место, которое предусматривает четвертьфинальный матч против победителя группы A. Поэтому, Швейцария заменила вратаря на полевого игрока. Чехи этим воспользовались и забросили в пустые ворота.

В группе B лидирует Россия, которая в седьмом туре сыграет против Швеции. Именно в этой игре и определится победитель группы. Швейцария забронировала за собой четвёртое место.

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Чемпионат мира по хоккею 2019 Хоккей
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