Герой матча: форвард НХЛ сравнял счет 0,1 секунды до конца и забил в овертайме – видео
В регулярном сезоне НХЛ состоялся матч между "Нэшвиллом" и "Калгари". Форвард хозяев Микаэль Гранлунд стал настоящим спасителем команды и принес победу.
Форвард Микаэль Гранлунд сначала сравнял счет 0,1 секунды до завершения третьего периода, а затем забросил решающую шайбу в овертайме матча. Команда 27-летнего хоккеиста одержала победу во встрече – 4:3 (ОТ).
Хоккеист тем самым сделал себе подарок на день рождения, который праздновал 26 февраля.
Яркий момент от Микаэля Гранлунда смотрите видео:
Победа позволила "Нэшвиллу" (32-23-8) выиграть в третий раз подряд и до одного очка сократить отставание от "Калгари" в борьбе за место первой "уайлд-кард" Западной конференции.
Что известно о Микаэле Гранлунде?
- Воспитанник хоккейной школы ХТ "Ласерте". Выступал за "Кярпят" (Оулу), "ГИФК" (Хельсинки).
- В чемпионатах Финляндии сыграл – 129 матчей (41+86), в плей-офф – 25 матчей (6+18). В 2009 году стал серебряным призером чемпионата Финляндии, а в 2011 году выиграл золото чемпионата страны.
- В составе национальной сборной Финляндии принял участие в чемпионате мира 2011 года (9 матчей, 2+7). Стал чемпионом мира.
- В составе юниорской сборной Финляндии был участником чемпионата мира 2009 и 2010 годов. Стал бронзовым призером этих лет.
- В составе молодежной сборной Финляндии участвовал в чемпионате мира 2009, 2010 и в 2012 лет.
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