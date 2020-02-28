Герой матча: форвард НХЛ сравнял счет 0,1 секунды до конца и забил в овертайме – видео

В регулярном сезоне НХЛ состоялся матч между "Нэшвиллом" и "Калгари". Форвард хозяев Микаэль Гранлунд стал настоящим спасителем команды и принес победу.

Форвард Микаэль Гранлунд сначала сравнял счет 0,1 секунды до завершения третьего периода, а затем забросил решающую шайбу в овертайме матча. Команда 27-летнего хоккеиста одержала победу во встрече – 4:3 (ОТ).

Хоккеист тем самым сделал себе подарок на день рождения, который праздновал 26 февраля.

Яркий момент от Микаэля Гранлунда смотрите видео:

Победа позволила "Нэшвиллу" (32-23-8) выиграть в третий раз подряд и до одного очка сократить отставание от "Калгари" в борьбе за место первой "уайлд-кард" Западной конференции.

Что известно о Микаэле Гранлунде?