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Герой матча: форвард НХЛ сравнял счет 0,1 секунды до конца и забил в овертайме – видео

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В регулярном сезоне НХЛ состоялся матч между "Нэшвиллом" и "Калгари". Форвард хозяев Микаэль Гранлунд стал настоящим спасителем команды и принес победу.

Форвард Микаэль Гранлунд сначала сравнял счет 0,1 секунды до завершения третьего периода, а затем забросил решающую шайбу в овертайме матча. Команда 27-летнего хоккеиста одержала победу во встрече – 4:3 (ОТ).

Хоккеист тем самым сделал себе подарок на день рождения, который праздновал 26 февраля.

Яркий момент от Микаэля Гранлунда смотрите видео:

Победа позволила "Нэшвиллу" (32-23-8) выиграть в третий раз подряд и до одного очка сократить отставание от "Калгари" в борьбе за место первой "уайлд-кард" Западной конференции.

Что известно о Микаэле Гранлунде?

  • Воспитанник хоккейной школы ХТ "Ласерте". Выступал за "Кярпят" (Оулу), "ГИФК" (Хельсинки).
  • В чемпионатах Финляндии сыграл – 129 матчей (41+86), в плей-офф – 25 матчей (6+18). В 2009 году стал серебряным призером чемпионата Финляндии, а в 2011 году выиграл золото чемпионата страны.
  • В составе национальной сборной Финляндии принял участие в чемпионате мира 2011 года (9 матчей, 2+7). Стал чемпионом мира.
  • В составе юниорской сборной Финляндии был участником чемпионата мира 2009 и 2010 годов. Стал бронзовым призером этих лет.
  • В составе молодежной сборной Финляндии участвовал в чемпионате мира 2009, 2010 и в 2012 лет.
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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта NHL Хоккей Спорт
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