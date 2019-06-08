Герой матча против Сербии прокомментировал фантастическую победу сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал разгром Сербии (5:0) в рамках отбора на Евро-2020.

Цыганков заявил о прекрасной подготовке Украины к этому поединку, а также о фантастической поддержке украинских болельщиков на "Арене-Львов".

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Играть на таком стадионе – одно удовольствие. Спасибо нашим болельщикам. Атмосфера была фантастической, здесь всегда одно удовольствие играть. Спасибо нашим болельщикам, они самые лучшие. Надеюсь, всей Украине понравилось, как мы сыграли и добились такого приличного результата. Поздравляю всю нашу страну с этой победой.

"Мое дело выходить и показывать, что могу играть за сборную Украины. Пытался делать то, что умею и выполнять тренерскую установку. Свои забитые мячи в ворота Сербии посвящаю родным и друзьям", – цитирует Цыганкова официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Сборная Украины, разгромив Сербию (5:0), закрепилась на первом месте в своей отборочной группе. У "желто-синих" 7 очков после трех туров, что на три больше, чем у Люксембурга. Виктор Цыганков отметился дублем в этом матче.

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