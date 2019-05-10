Герой "Тоттенхэма" стал лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

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Лукас Моура
Лукас Моура / twitter Tottenham Hotspur

УЕФА назвала лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Им стал полузащитник английского "Тоттенхэма" Лукас Моура.

Полузащитник отметился хет-триком в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против "Аякса". При этом победный гол бразилец забил на 90+5 минуте. И именно этот удар вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов.

Это стоит увидеть: "Тоттенхэм" обыграл "Аякс" в полуфинале Лиги чемпионов благодаря хет-трику Лукаса

Стоит отметить, что Лукас Моура в опросе опередил своего одноклубника Муссу Сиссоко, а также двух игроков "Ливерпуля" – Трента Александер-Арнольда и Джорджинио Вейналдума.

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Лига чемпионов Тоттенхем
Источник: 24 канал
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