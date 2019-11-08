Геройское спасение украинских клубов в еврокубках: как Шахтер, Динамо, Александрия вничью играли

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"Шахтер" спас ничью против загребского "Динамо" ударом с пенальти
"Шахтер" спас ничью против загребского "Динамо" ударом с пенальти / ФК "Шахтер"

Три украинских клуба провели свои матчи в еврокубках, и все три закончились вничью. Сначала "Шахтер" сыграл на выезде против загребского "Динамо" в Лиге чемпионов. А впоследствии киевское "Динамо" и "Александрия" сыграли вничью против "Копенгагена" и "Сент-Этьена" соответственно.

Ничейные результаты

Все три матча закончились вничью, но с разными счетами. "Шахтер" устроил "перестрелку" с соперниками, которая закончилась 3:3. "Динамо" забило лишь один гол, но столько же и пропустило. "Александрия" с "Сент-Этьеном" обменялась двумя точными ударами.

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Пенальти в матче

В каждом из трех матчей был назначен пенальти. Отличие в том, что "Шахтер" свой удар реализовал, "Динамо" – нет, а пенальти в матче "Александрия" – "Сент-Этьен" был назначен именно в ворота украинской команды.

Видеообзор матча Динамо (Загреб) – Шахтер

Геройский спасение

В трех матчах украинские клубы были вынуждены отыгрываться. "Шахтер" проигрывал 3:1, "Динамо" – 1:0, а "Александрия" – 2:0. Почти удалось. никто не победил, но очки заработали. Как себе в турнирную таблицу, так и в копилку Украины для коэффициента.

Видеообзор матча Копенгаген – Динамо (Киев)

Камбэк в компенсированное время

Киевляне оказались единственными, кто не забивал в добавленное арбитром время. "Шахтер" два своих гола провел, когда прошло основное время матча. "Александрия" забила только один гол.

Видеообзор матча Александрия – Сент-Этьен

 

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта ФК Александрия Шахтер Лига чемпионов Лига Европы Спорт Футбол Динамо
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