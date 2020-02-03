"Герта" потратила больше всех, Фернандеш – самый дорогой переход: итоги трансферного окна

В Европе 1 февраля официально закрылось трансферное окно. Таким образом, клубы из европейских топ-лиг не смогут покупать и продавать своих игроков до летнего межсезонья. Спорт24 подводит итоги зимнего трансферного окна.

Самые большие расходы

13-я команда немецкой Бундеслиги – "Герта" больше всех потратила во время зимнего трансферного окна. Немецкий клуб приобрел четырех игроков, за которых заплатил 78 миллионов евро. В "Герту" пришли:

нападающий Кшиштоф Пёнтек из "Милана" (27 миллионов евро);

полузащитник Люка Тузар из "Лиона" (25 миллионов евро);

нападающий Матеус Кунья из "Лейпцига" (15 миллионов евро);

полузащитник Сантьяго Аскасибар из "Штутгарта" (11 миллионов евро).

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Со всеми футболистами "Герта" подписала долгосрочные контракты, причем наставник берлинцев Юрген Клинсман имеет соглашение только до лета 2020 года. СМИ сватают в Берлин экс-тренера "Баварии" Нико Ковача.



Кшиштоф Пёнтек дебютировал за "Герту" / Фото: twitter.com/herthabsc

Впрочем, если "Герта" по итогам второго круга Бундеслиги не завоюет право играть в Лиге Европы, то берлинскому клубу, наверное, придется "чистить" зарплатную ведомость, продавая футболистов.

Еще один шанс попасть в Лигу Европы "Герта" имеет в Кубке Германии. 4 февраля в 1/8 финала сыграет с "Шальке".

Топ-10 клубов по расходам зимой

"Герта" 78 миллионов евро; "Наполи" 65,5 миллиона евро; "Монако" 60 миллионов евро; "Манчестер Юнайтед" 55 миллионов евро; "Эспаньол" 40,5 миллиона евро; "Лион" 38 миллионов евро; "Ювентус" 35 миллионов евро; "Байер" 35 миллионов евро; "Фламенго" 34,55 миллиона евро; "Тоттенхэм" 34,5 миллиона евро.

Топ-5 клубов по доходам от продажи футболистов

"Спортинг" 55 миллионов евро; "Боруссия" Дортмунд 52 миллиона евро; "Зальцбург" 41,5 миллиона евро; "Аталанта" 37,5 миллиона евро; "Фламенго" 36 миллионов.

Самый дорогой трансфер

Самым дорогим трансфером зимнего трансферного окна стал переход 25-летнего полузащитника Бруно Фернандеша из "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед".

Lots of ️ for @B_Fernandes8 after an impressive start with #MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 1, 2020

Стоимость сделки составляет 55 миллионов евро. "Красные дьяволы" заключили с Бруно контракт до 2025 года.

За "Спортинг" Фернандеш провел 28 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

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Также португалец успел дебютировать за "Манчестер Юнайтед". В Манчестере Фернандеш, вероятно, призван закрыть позицию центрального атакующего полузащитника. Ранее эту позицию не удалось закрыть Джесси Лингарду.

Топ-5 самых дорогих трансферов зимы

Бруно Фернандеш – из "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед" 55 миллионов евро; Деян Кулусевски – с "Аталанты" в "Ювентус" 35 миллионов евро; Рейниер Жезус Карвальо – с "Фламенго" в "Реал" 30 миллионов евро; Стивен Бергвейн – с ПСВ в "Тоттенхэм" 30 миллионов евро; Кшиштоф Пёнтек из "Милана" в "Герту" 27 миллионов евро.

Не состоявшиеся топ-трансферы

Гарет Бэйл из "Реала" в "Тоттенхэм";

Дрис Мертенс с "Наполи" в "Челси";

Оливье Жиру из "Челси" в "Интер";

Николай Матвиенко из "Шахтера" в "Арсенал";

Эдинсон Кавани с ПСЖ в "Атлетико".

Самым громким трансфером зимы 2020 года могло стать возвращение валлийца Гарета Бэйла в "Тоттенхэм". До последнего СМИ писали, что трансфер может состояться. Однако в последний день трансферного окна агент Бэйла опроверг все слухи.

Также были все предпосылки для перехода Эдинсона Кавани с ПСЖ в мадридский "Атлетико". Очевидно, что парижане отказались отпускать звездного уругвайца за малую сумму.

Однако уже летом Кавани сможет покинуть Париж бесплатно, ведь его контракт подходит к концу.



Николай Матвиенко / Фото: ФК "Шахтер"

Самым обидным для украинских болельщиков оказался срыв трансфера Николая Матвиенко из "Шахтера" в лондонский "Арсенал".

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По информации СМИ, "Шахтер" требовал аж 30 миллионов евро, когда цена на Николая в шесть раз меньше. В то же время заявления агентов и представителей "Шахтера" противоречат друг другу.

Другие топ-трансферы

Едва ли не больше всего СМИ обсуждают переход Эрлинга Холанда в "Боруссию" Дортмунд из австрийского "Зальцбурга". "Шмели" заплатили за 19-летнего нападающего 20 миллионов евро. Еще 20 миллионов немцы выплатят как различные компенсации.

Как бы там ни было, но Холанд уже начал "отбивать" деньги для "Боруссии". Семь голов и одна результативная передача за 3 матча – яркое тому подтверждение.

Норвежец стал первым футболистом в истории Бундеслиги, который забил 7 мячей в своих трех первых матчах. Кажется, "Боруссия" наконец нашла конкурентного нападающего после потери Обамеянга.

Идеально на трансферном рынке сработал итальянский "Интер". Миланцы приобрели всего за 20 миллионов лидера "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

По данным Transfermarkt, цена на Эриксена составляет 90 миллионов. Однако "Интеру" удалось приобрести датчанина, поскольку у него заканчивался контракт со "шпорами".

Кроме того, наставник лондонцев Жозе Моуринью рассказал, что Эриксен хотел перейти в "Интер". Поэтому португальский наставник решил отпустить хавбека и строить команду с другими игроками.



Кристиан Эриксен / Фото: twitter.com/Inter

В очередной раз прекрасно на трансферном рынке сработала мюнхенская "Бавария". Действующие чемпионы Германии инвестировали в будущее, подписав контракт с Александером Нюбелем.

Вратарь "Шальке" решил не продлевать контракт с гельзенкирхенцами. С лета Нюбель станет полноценным игроком "Баварии" бесплатно.

В Германии Нюбеля называют новым Нойером. Однако, как опытный Нойер и амбициозный Нюбель будут делиться игровым временем – "Бавария" еще не решила.

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