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Гибель Коби Брайанта: дерби двух команд из Лос-Анджелеса перенесли

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Гибель Коби Брайанта: болельщики несут цветы к арене "Лейкерс" / GettyImages

Первый матч "Лейкерс" после трагической смерти звезды Коби Брайанта перенесли. Национальная баскетбольная ассоциация перенесла дерби двух команд из Лос-Анджелеса, которое должно было состояться в ночь на среду, на неопределенный срок.

Как говорится в сообщении, обнародованном на официальной твиттер-странице НБА, дату матча выберут позже.

К слову: Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста

Решение принято из уважения к организации "Лейкерс", которая глубоко скорбит по трагической гибели легенды "Лейкерс" Коби Брайанта, его дочери Джианны и еще семи людей во время аварии вертолета в воскресенье. Матч будут перенесен на более позднюю дату", – говорится в заявлении лиги.

Отметим, матч "Лос-Анджелес Лейкерс" против "Лос-Анджелес Клипперс" должен был состояться в ночь на среду (в 5 утра по киевскому времени). Обе команды являются претендентами на победу в нынешнем сезоне.

После смерти Брайанта стоимость билетов на этот матч ощутима выросла – самые дешевые билеты в сети предлагали за 1150 долларов.

Следующий запланированный матч "Лейкерс" состоится в ночь на 1 февраля – соперником "озерян" будет "Портленд".

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Автор: Юрий Мацула
Теги: Спорт NBA Баскетбол Новости Спорта Погиб Коби Брайант
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