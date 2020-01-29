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Гибель Коби Брайанта при падении вертолета предусмотрели в мультфильме в 2017 году – видео

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Гибель Коби Брайанта в мультфильме / Кадр из видео

Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в результате падения вертолета 26 января 2020 года. В мультсериале Legends of Chamberlain Heights в 2017 году в одном из эпизодов эта смерть была предусмотрена.

Эпизод был показан 28 декабря 2017 года. В нем три персонажа становятся свидетелями того, как вертолет с Коби Брайантом падает. Баскетболист пытается выбраться из него, но не может это сделать. У него в руках два трофея победителей НБА. После этого между ними происходит диалог.

– Черт, это же Коби Брайант
– Пожалуйста, помогите мне
– Просто передай мне трофеи, и мы тебя вытащим
– Передать? – с удивлением спросил Коби. После этого вертолет взорвался.

Стоит отметить, что здесь обыграна игра слов. Раѕѕ, которое используют персонажи, можно перевести как передать, так и пасовать. Возмущение Коби Брайанта было из-за того, что его очень часто обвиняли в том, что он не отдает пасы на партнеров во время игры.

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После взрыва на этом месте остаются пять перстней победителей НБА. Персонажи забирают три из них, указывая на то, что они принадлежат Шакилу О'Нилу. Здесь тоже отсылка к тому, что три чемпионства в составе "Лейкерс" в 2000-2002 годах Коби Брайант получил, выступаю вместе с Шакилом О'Нилом.

Стоит отметить, что этот эпизод мультфильма смотрел персонаж Барт Симпсон в одном из эпизодов "Симпсонов".

Смотрите видео, где в 2017 году предсказали гибель Коби Брайанта

Что известно о гибели Коби Брайанта

  • Легендарный баскетболист погиб в авиакатастрофе – его вертолет загорелся и упал вниз. Инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас утром 26 января по местному времени. По данным властей Калабаса, вертолет потерпел крушение над отдаленным полем. Среди людей, кто находился на земле, никто не пострадал.
  • Зато все девять человек, находившихся на борту авиасудна погибли. Кроме Коби, также ушла из жизни его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась ее партнерша в баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета. Все они летели на игру.
  • СМИ пишут, что катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Федеральное управление авиации США, со своей стороны, сообщило, что катастрофа произошла при "неизвестных обстоятельствах". Среди вероятных причин аварии называют плохую видимость, поскольку тогда Лос-Анджлес и его пригороды охватил туман, поэтому произошли задержки десятков рейсов. Расследованием инцидента сейчас занимаются соответствующие органы. Сейчас опубликован разговор пилота и диспетчера.
  • Известно, что Коби Брайант летел на вертолете марки Sikorsky S-76. Это был его собственный вертолет. Авиасудном спортсмен пользовался годами. В частности, добирался до центра Лос-Анджелеса из своего жилища в Ньюпорт-Бич, еще когда играл в баскетбол. Завершил он карьеру в 2016 году.
  • В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
  • В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его гибели.
  • Журнал Time посвятил обложку погибшему Коби Браянту. А по всему Лос-Анджелесу появляются граффити в его честь. Также длится сбор подписей, чтобы разместить изображение Брайанта на логотип НБА.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Погиб Коби Брайант Баскетбол
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