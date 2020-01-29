Гибель Коби Брайанта при падении вертолета предусмотрели в мультфильме в 2017 году – видео

Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в результате падения вертолета 26 января 2020 года. В мультсериале Legends of Chamberlain Heights в 2017 году в одном из эпизодов эта смерть была предусмотрена.

Эпизод был показан 28 декабря 2017 года. В нем три персонажа становятся свидетелями того, как вертолет с Коби Брайантом падает. Баскетболист пытается выбраться из него, но не может это сделать. У него в руках два трофея победителей НБА. После этого между ними происходит диалог.

– Черт, это же Коби Брайант

– Пожалуйста, помогите мне

– Просто передай мне трофеи, и мы тебя вытащим

– Передать? – с удивлением спросил Коби. После этого вертолет взорвался.

Стоит отметить, что здесь обыграна игра слов. Раѕѕ, которое используют персонажи, можно перевести как передать, так и пасовать. Возмущение Коби Брайанта было из-за того, что его очень часто обвиняли в том, что он не отдает пасы на партнеров во время игры.

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После взрыва на этом месте остаются пять перстней победителей НБА. Персонажи забирают три из них, указывая на то, что они принадлежат Шакилу О'Нилу. Здесь тоже отсылка к тому, что три чемпионства в составе "Лейкерс" в 2000-2002 годах Коби Брайант получил, выступаю вместе с Шакилом О'Нилом.

Стоит отметить, что этот эпизод мультфильма смотрел персонаж Барт Симпсон в одном из эпизодов "Симпсонов".

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Что известно о гибели Коби Брайанта