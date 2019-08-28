Гигантский аллигатор вылез на поле для гольфа, но бесстрашный спортсмен продолжил игру : видео

Во Флориде (США) вейкбордист Стил Лафферти играл в гольф, когда на газон выбежал огромный крокодил. Лафферти не испугался опасного гостя и продолжил игру.

Огромный крокодил небрежно прогулялся по газону лишь в нескольких метрах от Лафферти.

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Гольфист, даже после того, как заметил аллигатора, продолжил свою игру и завершил свой удар, выражая недовольство гигантской рептилией.

В интервью Fox News Лафферти рассказал, что он играл в гольф в загородном клубе ChampionGate в Орландо, штат Флорида, в среду, когда из ниоткуда на поле для гольфа вышел крокодил.

Лафферти назвал свою встречу с аллигатором "хорошим опытом".

Мой удар был действительно хорошим, и это было единственным, о чем я волновался. Мне пришлось сдать номера на лунке, потому что у нас произошла ставка, и я больше волновался за выигрыш ставки, чем за то, что он меня съест,

– сказал он.

Аллигатор впоследствии исчез в озере и, к счастью, никто не пострадал.