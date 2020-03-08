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Гимнаст Верняев получил серебро на этапе Кубка мира в США

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В субботу, 7 марта, в американском городе Милуоки прошел первый этап Кубка мира по гимнастическому многоборью.

В мужских соревнованиях победу одержал американец Сэм Микулак с суммой 85,332. На втором месте украинец Олег Верняев – 83,064. На третьем британец Джеймс Холл с суммой 82,999.

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Украинский гимнаст шел лидером после успешного выполнения упражнений на лошади, на кольцах и опорного прыжка. Однако, ошибки на параллельных брусьях, перекладине и в вольных упражнениях не позволили Верняеву удержать первое место. В итоге, украинец стал вторым.


Олег Верняев – серебряный призер Кубка мира / Фото: t.me/UkrainianGymnastics

Среди девушек победила американка Морган Херд с суммой 55,832, на втором еще одна американка Кейла ДиСелло – 55,132, на третьем японка Хитоми Хатакеда – 53,799.

Для украинки Дианы Варинской эти соревнования сложились не очень удачно. Она допустила два падения на своем коронном виде – разновысоких брусьях. Другие виды прошла хорошо, в итоге заняла 10-е место с суммой 50,433.

  • 21 марта в Штутгарте (Германия) Олег Верняев будет выступать на втором этапе Кубка мира.
  • А на этапе Кубка мира в отдельных видах в Баку (Азербайджан) с 12-го по 15 марта выступят трое украинцев – Анастасия Бачинская, Ангелина и Игорь Радивиловы.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Олег Верняев Спортивная гимнастика
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