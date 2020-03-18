Гимнастка Анна Ризатдинова оригинально в шпагате скупает продукты: видео

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова подошла к покупке товаров оригинально. Спортсменка воспользовалась своей замечательной растяжкой доставая c полочек продукты.

Этим видео она поделилась со своими подписчиками в Инстаграме, чем изрядно повеселила своих фанатов. Подписала спортсменка свой ролик очень коротко – хэштег второй день карантина.

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В ролике спортсменка ходит с тележкой, которая наполнена продуктами и ногой с верхней полки достает бутылку с водой.

Забавное видео Анны Ризатдиновой

Если такое она придумала только во второй день карантина, можно только догадываться, что спортсменка придумает в следующий раз.

Также Анна является мамой и уже с детства прививает своему сыну Роману любовь к спорту.

Достижения Анны Ризатдиновой

Чемпионка и призерка Всемирных игр и Универсиады, а также дважды серебряный призер Европейских игр, призер других различных международных соревнований.

Чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), Также на чемпионате мира Анна дважды получала серебряные награды и девять раз становилась на третью строчку пьедестала.

Трехкратный серебряный призер и четырехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы.

В 2015 году в Будапеште (Венгрия) победила в серии Кубка мира по художественной гимнастике в упражнении с лентой. Также на этой серии завоевала и серебро в упражнении с булавами. Целую копилку наград Анна Ризатдинова завоевала на серии Кубка мира в Софии (Болгария) – пять бронзовых медалей.

Сейчас Анна дает мастер-классы по всему миру для молодых гимнасток.

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье.

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