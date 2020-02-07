Гимнастка Александра Солдатова лежит в психиатрическом отделении

Российская гимнастка Александра Солдатова продолжает находиться в московской больнице. Титулованная россиянка лежит в психосоматическом отделении НИИ Склифосовского.

"РИА Новости" сообщают, что посещать спортсменку все еще нельзя. Ее состояние оценивают как средней тяжести.

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Она лежит в психосоматическом отделении, состояние средней тяжести, температура 36,6. Посещений не бывает, только передачи и беседы с врачом,

– сказали в больнице.

Что известно о попытке суицида Солдатовой

В четверг появилась информация, что Солдатова госпитализирована якобы после попытки суицида. По информации СМИ, спортсменка самостоятельно пришла в ближайшую к ее дому больницу.

Сначала Telegram канал Mash сообщал, что по дороге в больницу девушку спросили, зачем она это сделала. На это Александра ответила: "Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу".

Позже тренер Солдатовой Анна Дьяченко, а потом и сама спортсменка выступили с заявлениями, опровергнув информацию о попытке покончить с собой.

По словам спортсменки, она порезалась во время приготовления завтрака. "А здесь пишут такой кошмар: вены, порезала, какой ужас. На самом деле у меня просто нет слов", – сказала Солдатова.

Также у девушки была диагностирована булимия – расстройство приема пищи, когда человек озабочен контролем массы своего тела. В гимнастике это распространенное явление.

Кто такая Солдатова?

Российская гимнастка, член сборной команды России, трехкратная чемпион мира в командном зачете (2014, 2015, 2018).

Чемпион мира в упражнении с лентой (2018), трехкратная чемпион Европы в командном зачете (2015, 2017, 2019).

Чемпион России в индивидуальном многоборье (2016), бронзовый призер чемпионата России по художественной гимнастике (2014) в многоборье.

Солдатова пропустила сентябрьский чемпионат мира 2019 в Баку. Перед этим 21-летняя спортсменка потеряла сознание на этапе Кубка вызова в Португалии и не смогла завершить выступление на турнире.