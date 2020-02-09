Гимнастка Солдатова призналась, что несколько лет страдает от болезни
Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о проблемах со здоровьем. Четырехкратная чемпионка мира призналась, что булимия мешает ей выступать в полную силу последние несколько лет.
В интервью ТАСС Солдатова заявила, что два года болеет булимией. По словам спортсменки, ей было сложно говорить о болезни и рассказать правду тренерам.
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Тренерам я рассказала только в 2018 году, несколько месяцев настраивалась, чтобы признаться им, что мне действительно нужна помощь. Более двух лет я болею булимией, это очень страшная болезнь. Когда рассказывала тренеру, то плакала, разговаривали с ней около трех-четырех часов,
– рассказала Солдатова.
Что такое булимия?Патологически повышенное чувство голода. Это состояние иногда сочетается со снижением чувства насыщения, вследствие чего возникает потребность в чрезмерно большом количестве пищи. В гимнастике это распространенное явление.
Солдатова отметила, что тренировки помогали ей справляться с булимией до определенного этапа. "Заболеть булимией невозможно просто так, нужны предпосылки на генетическом уровне, болезнь все равно бы проявилась".
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Спортсменка подчеркнула, что булимия опасна тем, что практически незаметна для окружающих.
"В течение последних двух лет действительно ни с кем не общалась на базе в Новогорске, ела одна, ходила везде одна, сначала даже не знала, что есть такая болезнь, не знала, что со мной происходит, хотя понимала, что со мной что-то не так. Здоровье ухудшалось, и никто не мог понять, что со мной", – отметила россиянка.
Солдатова рассказала, что дважды лежала в больницах. Также она призналась, что выступила на чемпионате Европы 2019 года несмотря на ужасное состояние здоровья.
Она решила не рассказывать тренеру Ирине Винер-Усмановой, поскольку та бы не допустила ее к соревнованиям.
Не говорила об этом Винер, потому что для нее на первом месте здоровье спортсменок, а для меня – спорт. Если бы она знала, насколько мне тогда было тяжело, то не выпустила бы меня,
– отметила Солдатова.
Что известно о попытке суицида Солдатовой
В четверг появилась информация, что Солдатова госпитализирована якобы после попытки суицида. По информации СМИ, спортсменка самостоятельно пришла в ближайшую к ее дому больницу.
Сначала Telegram-канал Mash сообщал, что по дороге в больницу девушку спросили, зачем она это сделала. На это Александра ответила: "Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу".
Позже тренер Солдатовой Анна Дьяченко, а потом и сама спортсменка выступили с заявлениями, опровергнув информацию о попытке наложить на себя руки.
По словам спортсменки, она порезалась во время приготовления завтрака. "А тут пишут такой кошмар: вены, порезала, какой ужас. На самом деле у меня просто нет слов", – сказала Солдатова.
Что известно о Солдатовой?
- Российская гимнастка, член сборной команды России, трехкратная чемпионка мира в командном зачете (2014, 2015, 2018).
- Чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трехкратная чемпионка Европы в командном зачете (2015, 2017, 2019).
- Чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016), бронзовый призер чемпионата России по художественной гимнастике (2014) в многоборье.
- Солдатова пропустила сентябрьский чемпионат мира 2019 в Баку. Перед этим 21-летняя спортсменка потеряла сознание на этапе Кубка вызова в Португалии и не смогла завершить выступление на турнире.
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