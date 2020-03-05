Гитлер или Гоголь: кроссовки от Puma попали в нацистский скандал – фото
На днях обувь от немецкой компании Puma подверглось жесткой критике, а сам бренд пользователи социальных сетей обвинили в нацизме.
Дело в том, что люди разглядели портрет Адольфа Гитлера в обычных кроссовках.
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Дизайнеры Puma оформили обувь черными линиями. Если смотреть на них сверху, то кажется, что это лицо немецкого диктатора, который носил косую челку и короткие усы.
Скандальные кроссовки от Puma
Речь идет о паре Storm Adrenaline из осенне-зимней коллекции 2019 года. Сам бренд в рекламной компании сравнивает кроссовки с громом среди ясного неба.
Основная полемика вокруг силуэта Адольфа Гитлера развернулась в Twitter. Многие пользователи сразу стали аргументировать дизайнерский ход биографией создателя компании. Были и предположения, что отсылка к диктатору была осознанной.
Кое-кто выдвинул и альтернативную точку зрения. Пользователи готовы поспорить, что в дизайне кроссовок скорре можно разглядеть черты писателя Николая Гоголя.
Стоит сказать, что скандал мог и не приобрести такие масштабы, если бы пользователи интернета не вспомнили о прошлом создателей Puma Рудольфа Дасслера и его брата Адольфа, основателя Adidas.