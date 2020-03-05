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Гитлер или Гоголь: кроссовки от Puma попали в нацистский скандал – фото

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На днях обувь от немецкой компании Puma подверглось жесткой критике, а сам бренд пользователи социальных сетей обвинили в нацизме.

Дело в том, что люди разглядели портрет Адольфа Гитлера в обычных кроссовках.

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Дизайнеры Puma оформили обувь черными линиями. Если смотреть на них сверху, то кажется, что это лицо немецкого диктатора, который носил косую челку и короткие усы.

Скандальные кроссовки от Puma

Речь идет о паре Storm Adrenaline из осенне-зимней коллекции 2019 года. Сам бренд в рекламной компании сравнивает кроссовки с громом среди ясного неба.

Основная полемика вокруг силуэта Адольфа Гитлера развернулась в Twitter. Многие пользователи сразу стали аргументировать дизайнерский ход биографией создателя компании. Были и предположения, что отсылка к диктатору была осознанной.

Кое-кто выдвинул и альтернативную точку зрения. Пользователи готовы поспорить, что в дизайне кроссовок скорре можно разглядеть черты писателя Николая Гоголя.

Стоит сказать, что скандал мог и не приобрести такие масштабы, если бы пользователи интернета не вспомнили о прошлом создателей Puma Рудольфа Дасслера и его брата Адольфа, основателя Adidas.

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5 марта
Теги: Новости Спорта Спорт Скандал
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