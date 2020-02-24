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Глава Федерации легкой атлетики Украины о допинге: Россия хотела потянуть нас за собой

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Игорь Гоцул / Главком

Россия делала попытки, чтобы вслед за устранением ее спортсменов от участия в международных соревнованиях такое же наказание постигло и Украину.

Об этом в интервью Tribuna.com заявил глава Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул.

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В частности, он рассказал, что Украине еще пять лет назад грозило отстранение спортсменов от участия в международных соревнований.

Национальный антидопинговый центр принимает у наших спортсменов две тысячи допинг-проб в год. Хотя еще пять лет назад WADA признала НАДЦУ не соответствующим установленным стандартам из-за нарушения и невыполнения норм. Следующим шагом должно быть устранение всех спортсменов страны от международных соревнований и запрет их проведения в Украине.

Это произошло недавно с Россией. Мы делали все, чтобы НАДЦУ вернули статус. Обвинения сняли. Мы смогли убедить международное сообщество, что политика изменилась – и нам поверили. Хотя Россия, которой было скучно страдать одной, прилагала много усилий, чтобы потянуть Украину за собой. Но нам удалось убедить международную федерацию, что мы существенно отличаемся,
– сказал Гоцул.

Что известно о подделке документов лаборатории РУСАДА? Россию подозревают в манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории. Британское издание The Telegraph отмечает, что Москва манипулировала данными в течение последних 18 месяцев.

Таким образом, WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре согласно Международному стандарту о соответствии. Также WADA считает, что Россия пыталась скрыть системное применение допинга российскими спортсменами.

інфографіка 24 канал санкції WADA
Санкции WADA против России / Фото: инфографика 24 канал

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости России Допинг скандал в России Допинг легкая атлетика
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