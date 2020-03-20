Глава МОК рассказал, отменят ли Олимпиаду-2020

Вопрос об отмене Олимпийских игр-2020 в Токио стоит на повестке дня. В Международном олимпийском комитете считают, что принимать решение за 4,5 месяца до Игр – слишком рано.

Глава МОК Томас Бах заявил, что в организации хотят, чтобы Игры прошли успешно.

"Мы не знаем, как сложится ситуация. Конечно, мы рассматриваем различные сценарии, но наша ситуация отличается от многих спортивных организаций или профессиональных лиг, потому что до Игр еще 4,5 месяца", – цитирует Баха The New York Times.

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Бах сказал, что окончательное решение относительно Олимпиады не будет определяться финансовыми интересами. Он утверждает, что защита здоровья всех вовлеченных лиц и сдерживание распространения вируса – являются главными задачами.

206 национальных олимпийских комитетов и международных спортивных федераций выразили мнение, что мир в этой крайне сложной и тревожной ситуации нуждается в символе надежды. Поэтому, хотя мы и не знаем, какой длины будет этот тоннель, мы бы хотели, чтобы Олимпийский огонь был светом в конце тоннеля,

– сказал Бах.

Он добавил, что для спортсменов пока худшее – это неопределенность, которая отвлекает от тренировок и подготовки.

"Я сказал 220 спортсменам во время телефонного разговора в среду: мы не можем делать вид, что у нас есть ответы на все ваши вопросы. Мы в той же ситуации, что и вы, и весь остальной мир. Это уникальная, исключительная ситуация, которая нуждается в незаурядных решениях", – резюмировал глава МОК.

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