Гейджи нокаутировал Фергюсона, переход украинца в "Брюгге" срывается: главные новости 10 мая

В ночь с 9 на 10 мая в США состоялся турнир UFC 249, а трансфер футболиста сборной Украины в "Брюгге" срывается. Главные новости спорта 10 мая – читайте в дайджесте.

Большой спорт вернулся в США

В Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь с 9 на 10 мая состоялся бойцовский турнир UFC 249. Пять из девяти поединков завершились досрочными победами.

В главном событии встретились Тони Фергюсон и Джастин Гейджи. Бой, который был перенесен из-за пандемии COVID-19, таки состоялся. Сенсационную победу одержал Гейджи.

Джастин на протяжении поединка грамотно и прагматично действовал на контратаках, что и принесло ему победу.

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Игрок сборной Украины не перейдет в "Брюгге"

Трансфер футболиста "Шахтера" и сборной Украины Эдуарда Соболя в бельгийский "Брюгге" может сорваться. "Брюгге", где Соболь играет на правах аренды, нашел альтернативу украинцу.

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, что полноценный трансфер Соболя из "Шахтера" в "Брюгге" находится под угрозой.

Спиваковский заявил, что "Брюгге" может приобрести 19-летнего Михала Карбовника из польской "Легии".

Кстати Легионер "Динамо" рассказал, перейдет ли в другой клуб

"У меня есть в Польше один источник. Он говорит, что "Брюгге" сейчас ведет переговоры с "Легией". Там есть парень очень талантливый по фамилии Карбовник, ему 20 лет (19, – Спорт24). Он переделанный инсайд, играет слева в защите.

"Легия" хочет 8 или 10 миллионов евро, "Брюгге" уже дает 6. Если "Легия" примет это предложение, то вариант с Соболем, скорее всего, отпадет. "Брюгге" удобнее купить молодого пацана за 6 миллионов и затем продать его в Италию за 12, чем купить Соболя за 4-5, и что с ним делать в 27 лет – непонятно", – сказал Спиваковский.

Соболь присоединился к "Брюгге" летом 2019 года и стал игроком основного состава. За бельгийцев Эдуард сыграл 36 матчей и отдал 4 результативные передачи.

Недавно агент защитника "Шахтера" Вадим Шаблий подтвердил переговоры между "Шахтером" и "Брюгге" относительно трансфера Соболя.

Украинский баскетболист сменит клуб в НБА

Баскетбольный клуб "Нью-Орлинс Пеликанс" рассматривает кандидатуру украинского центрового Алексея Леня. Украинец, выступающий за "Сакраменто", летом станет свободным агентом.

Авторитетный журналист The Athletic Уильям Гиллори заявил, что "пеликаны" могут усилиться Ленем.

Кроме украинца, "Пеликанс" рассматривают кандидатуры Джамайкла Грина, Майерса Ленарда и Джарретта Аллена.

Алексей перешел в "Сакраменто" зимой 2020 года. За "Кингз" украинец провел 9 матчей. При средних 17 минут на паркете Лень набирал 6,6 очка.

Футболисты "Динамо" сдали тест на COVID-19

Футболисты "Динамо", которые до этого тренировались индивидуально, сдали тест на COVID-19, чтобы получить возможность тренироваться в группах.

К счастью, результаты тестов у всех негативные, все здоровы и готовы приступить к командным тренировкам,

– говорится в сообщении "Динамо".

В "Динамо" заявили, что в течение двух дней ПЦР-тесты на COVID-19 сдали игроки, тренерский штаб и персонал команды, что обслуживает. Суммарно 60 тестов.

Клубный врач первой команды "Динамо" Андрей Шморгу заявил, что ПЦР-тесты, вероятно, будут проводиться непосредственно перед каждым матчем.

По предварительной информации, чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая.

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